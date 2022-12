Raimundo Castro desiste e Samir Bestene é o novo candidato à presidência da Câmara

Dois projetos do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foram premiados, na última quarta-feira, 30, na 10ª edição do Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que ocorreu em Brasília.

Concorrendo entre mais de 530 iniciativas inscritas de todo o Brasil, as ações do programa do MPAC “Ecos do Silêncio: reverberações do traumatismo sexual infantil” conquistou o primeiro lugar na categoria Persecução Cível e Penal.

De acordo com o promotor de Justiça, Júlio César Medeiros, que coordena o projeto, o principal objetivo é prevenir e combater o abuso sexual infantil e, ao mesmo tempo, tratar problemas de saúde mental das vítimas.

“O Ecos do Silêncio funciona como um verdadeiro instrumento de preservação da vida das vítimas de abuso sexual infantil que aparentam qualquer indício de automutilação e tentativas de suicídio”, disse.

Já o OBSgênero conquistou a terceira colocação, na categoria Investigação e Inteligência. A iniciativa foi desenvolvida com o propósito de estudar o fenômeno da violência de gênero no Acre e suprir a ausência de dados sobre o tema.

“A partir da necessidade de se traçar uma estratégia para combater a violência de gênero no estado, surgiu a ideia do Observatório de Gênero para, a partir disso, pensar em políticas públicas de enfrentamento, tanto no âmbito da prevenção quanto no âmbito da repressão”, afirmou a procuradora Patrícia Rêgo, que gerência o programa.

Além da presença dos representantes de cada trabalho, também participou da cerimônia de premiação o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro.