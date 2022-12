Presidente da Energisa Acre diz que desligará maior parte de termelétricas no Acre até 2025

No Acre há menos de 4 anos, a concessionária de energia Energisa já investiu cerca de R$ 1 bilhão no Estado. Somente em 2022, foram cerca R$ 400 milhões investidos na área de concessão. No Bar do Vaz desta quinta-feira (1), o diretor-presidente, José Adriano Mendes Silva, garantiu que a concessionária continuará avançando nos próximos anos.

Entre as ações que a empresa pretende efetivar ou dar continuidade está o desligamento das usinas de energia movidas a óleo diesel que ainda estão em operação no Acre, as termelétricas. Pela previsão de José Adriano, em 2025, apenas os municípios isolados do estado, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão terão termelétricas.

Construindo hoje 7 subestações, o diretor da Energisa diz que os próximos três anos serão de muito investimento no Acre, período que ele prevê ser a redenção energética do estado. Ele destacou a construção da subestação de Rio Branco, próxima ao Via Verde Shopping, como parte de um conjunto de ações que vai melhorar muito a qualidade da oferta de energia no entorno da capital.

Mas na conversa com o jornalista Roberto Vaz, José Adriano não falou apenas sobre investimento na área energética, mas também do reflexo da atuação da empresa na área social e de desenvolvimento econômico no estado. Um exemplo disso são os investimentos feitos na Vila Restauração, comunidade remota localizada no município de Marechal Thaumaturgo.

A Vila Restauração recebeu 600 painéis fotovoltaicos e baterias em um projeto em parceria entre a Energisa e a Alsol, que garantirá o fornecimento de energia elétrica 24 horas por dia aos moradores que até então dispunham de apenas 3 horas de energia por dia geradas por motores a diesel. É um dos maiores programas de energia solar do mundo em uma reserva.

