Bolsonaristas voltam a deixar o Acre isolado após novos bloqueios na BR-364, em Rondônia

Um grupo de manifestantes bolsonaristas que estão acampados às margens da rodovia da BR-364, em Rondônia, em protesto contra o resultado das eleições que ocorreram há um mês, resolveram, mais uma vez, bloquear a rodovia federal em dois trechos no estado vizinho do Acre. A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira, 1°.

De acordo com a nota, o grupo de manifestantes bloqueou trechos nos municípios de Ariquemes e Cacoal, ambos no interior rondoniense.

A PRF reiterou também os recentes acontecimentos na região. Segundo os agentes, o local do atropelamento é uma área de concentração de manifestantes, que fica às margens da rodovia. Após o acidente, policiais rodoviários compareceram à área após várias ligações das testemunhas informando que o caminhoneiro teria atropelado uma mulher e fugido sem prestar socorro. A Polícia Militar (PM) em Cacoal também foi acionada e conforme informações preliminares repassadas pela PRF, “os militares localizaram o indivíduo e estão com ele sob custódia, em um bairro próximo ao local do evento crítico”.