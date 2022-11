Suposto olheiro de facção rival é morto com 20 tiros no interior do Acre

Francisco Martins Nascimento, vulgo Dôca, foi morto a tiros na noite desta terça-feira, 29, na Travessa Iracema, bairro Democracia no município de Senador Guiomard distante 27 km de Rio Branco-AC.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Francisco seria um suposto olheiro de uma organização criminosa e estava juntamente com uma comparsa em uma residência observando a movimentação dos membros da facção rival que domina o território. A dupla foi descoberta pelos faccionados da região, que em posse de armas de fogo, invadiram a residência e efetuaram vários tiros na direção de Francisco e seu comparsa. Francisco foi atingido com vários projeteis e mesmo ferido ainda conseguiu correr aproximadamente 200 metros e caiu em uma área de mata situada na rua Iracema. A outra vítima conseguiu fugir da ação dos criminosos em uma motocicleta. Os autores do crimes fugiram do local.

Populares encontraram Francisco sagrando muito na Travessa Iracema e acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

Na perícia inicial o Perito constatou que Francisco tinha no corpo tinha 20 perfurações por arma de fogo. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos.

A polícia acredita que o crime está relacionado a guerra entre organizações criminosas. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil do município.