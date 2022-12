México vence Arábia Saudita em partida emocionante, mas é eliminado por saldo de gols

A Argentina está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo. Na tarde desta quarta-feira (30), a Albiceleste venceu a Polônia por 2 a 0, assumiu a liderança do Grupo C e confirmou sua vaga na próxima fase do Mundial, com gols de Mac Allister e Julián Álvarez.

A seleção polonesa, apesar da derrota, também se classificou. O time do craque Robert Lewandowski terminou a fase de grupos com a mesma pontuação do México, que venceu a Arábia Saudita, por 2 a 1, e ficou com saldo de gols inferior.

O jogo

A Argentina foi a campo podendo até empatar para garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas a igualdade no marcador não era interessante para a seleção Albiceleste, que dependeria de um tropeço da Arábia Saudita para se classificar. Por isso, a pressão para abrir o placar foi imposta desde o minuto inicial da partida.

O técnico Lionel Scaloni apostou nas bolas longas pelos lados do campo, com Acuña, pela esquerda, e Di María, pela direita. Os dois eram acionados por Messi, que não teve espaço para armar jogadas pelo meio-campo. Sem a bola, o craque da seleção argentina se posicionou na entrada área e por vezes buscou se infiltrar para balançar a rede.

Foi assim que saiu a grande chance da Argentina no primeiro tempo. Aos 35 minutos, Julián Álvarez cruzou para Messi, que apareceu na segunda trave, mas foi tocado pelo goleiro polonês Szczesny. O árbitro revisou o lance no monitor e marcou pênalti a favor da Albiceleste. Messi bateu cruzado, e Szczesny defendeu para manter o placar sem gols.

A segunda etapa começou com a mesma tônica que terminou a primeira, mas com uma diferença: a Argentina conseguiu balançar a rede. No primeiro lance do jogo, Di María abriu para Molina pela direita. O lateral foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para a área. Com liberdade, Mac Allister bateu de primeira e colocou a Albiceleste na frente do marcador.

A vantagem não fez com que a Argentina reduzisse a intensidade. Os comandados de Scaloni seguiram dominando as ações do jogo e buscando incessantemente o segundo gol. Já a Polônia não ofereceu perigo algum e só se defendeu.

Aos 22, a Argentina ampliou. Após boa troca de passes, Enzo Fernández recebeu dentro da área e bateu colocado, acertando a bola no ângulo de Szczesny. Depois do segundo gol, a Albiceleste reduziu a intensidade e administrou o resultado até o apito final.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: