Empresa no estacionamento do aeroporto deve desocupar área

informou na tarde desta terça-feira (29) que uma criança de 9 anos, do sexo masculino, deu entrada no sábado, 26, no Pronto-Socorro de Rio Branco, com suspeita de meningite. A notificação foi registrada pelo Núcleo de Vigilância Hospitalar da unidade.

Em nota, a Sesacre diz que o líquor (fluido corporal estéril e de aparência clara que ocupa o espaço subaracnóideo no cérebro) do paciente é sugestivo de meningite bacteriana, aguardando o resultado de cultura que será realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen.

Assinado pela enfermeira Helena Catão, responsável pela área técnica das meningites no estado, o comunicado também diz que pela gravidade do caso, o paciente foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Criança. No sábado, 26, e domingo, 27, já foi realizada a quimioprofilaxia dos contatos domiciliares.

“Na segunda-feira, 28, foi feito o contato com a direção da escola para o levantamento dos contatos escolares mais próximos do caso, os quais também receberam a quimioprofilaxia. O caso está em monitoramento, sendo que a vigilância epidemiológica está sendo realizada pelo município de Rio Branco”, reforça a nota.

De acordo com a Sesacre, no Acre foram notificados até setembro 51 casos suspeitos de meningite. Desses, nove foram confirmados, sendo seis em Rio Branco, um em Cruzeiro do Sul, outro em Manoel Urbano e o último em Porto Walter. Um óbito também foi confirmado pela doença na capital.

Sobre a doença

Trata-se de uma inflamação grave, que atinge a membrana da meninge, responsável por revestir o cérebro e a medula espinhal. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a enfermidade é considerada endêmica no Brasil.

Sintomas da meningite

Os sinais da inflamação variam conforme o tipo da doença e a faixa etária do paciente. Os principais sintomas são forte dor de cabeça, vômitos e rigidez no pescoço, com dificuldade de encostar o queixo no peito. Outros sintomas comuns são febre, hipersensibilidade à luz, manchas vermelhas no corpo, sonolência excessiva e confusão mental.

Em casos graves, os infectados também podem ter convulsões. Bebês e crianças ainda apresentam irritabilidade, estufamento da moleira, dificuldade para mexer o pescoço e moleza no corpo.

Vacina

O Ministério da Saúde (MS) ampliou o público-alvo para ações de imunização em 2022. Desde setembro, a vacina contra a meningite ACWY é ofertada temporariamente para adolescentes de 11 a 14 anos. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBS) dos municípios.