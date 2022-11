Brandão anuncia convocação de remanescentes do cadastro de reserva da Educação

Cinco mães protocolaram reclamação na Promotoria de Justiça de Acrelândia nesta terça-feira (29) contra a Secretaria Municipal de Saúde denunciando que amostras de material coletado para o exame do pezinho em seus bebês foram perdidas em circunstâncias até então mal explicadas pelo município.

As informantes são mães de crianças com idades que variam de três meses a um ano e seis meses de idade. Elas alegam que em todos os casos, mesmo tendo feito as coleta dentro do prazo recomendado, de cinco dias após os nascimentos, não receberam os resultados no prazo previsto, de 45 dias.

Elas informam que todas as coletas foram feitas no posto de saúde Ricardo Monteiro Rola, da rede municipal. Em um dos casos relatados no Termo de Informação, a coleta foi feita em novembro de 2021, mas encaminhada ao laboratório Nativida apenas em 1º de novembro de 2022, ou seja, um ano depois da coleta.

Esse exame foi devolvido pelo laboratório com a informação de que a amostra estava ressecada, não sendo possível avaliar. As mães alegam que sempre procuraram a Secretaria de Saúde em busca dos resultados, mas que sempre recebiam como resposta que os laudos não haviam chegado.

Ainda é relatado na reclamação que uma servidora da Secretaria de Saúde e o próprio secretário, Vítor Martineli, teriam conversado com algumas mães, admitindo o erro cometido, mas propondo um acordo com elas para que não fossem prejudicados. Ao todo, 11 crianças teriam sido vítimas da situação denunciada.

Em um dos casos levados ao Ministério Público, uma criança de três meses de idade apresentou, recentemente, sintomas de anemia e ao ser levada pela mãe ao pediatra, o profissional solicitou o resultado do exame do pezinho, documento que ela não dispunha por conta do problema ocorrido no município.

Ao informar ao ac24horas a decisão de pedir providências ao Ministério Público a respeito dos acontecimentos, as cinco mães que assinam o Termo de Informação, que é o documento por meio do qual um fato é comunicado ao órgão, pediram para que os seus nomes e os das crianças não fossem divulgados.

Procurado, o secretário municipal de Saúde de Acrelândia, Vitor Martineli, respondeu por meio de nota de esclarecimento que o problema se deu em virtude de “má interpretação de protocolo anterior” e que se tratou de um “fato isolado administrativamente” que resultou no não envio em tempo hábil do material coletado.

A nota também afirmou que ao identificar o ocorrido a Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato com todos envolvidos para que fossem realizadas novas coletas para os testes ressecados sem prejuízos na identificação das possíveis doenças detectáveis pelo teste do pezinho.

Vitor Martineli lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com as partes envolvidas e afirmou que já tomou as devidas providências para garantir o necessário para que o fato ocorrido seja sanado sem prejuízos aos pacientes envolvidos com o total apoio para preservar a saúde dos pacientes.

A seguir, a íntegra da nota enviada pela Secretaria:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde de Acrelândia vem por meio deste informar que um fato isolado administrativamente ocasionou a falta de informação dos testes do pezinho de alguns pacientes que por má interpretação do protocolo anterior não foram enviados em tempo hábil ao Laboratório Nativida, que é o responsável pela leitura do referido teste.

A gestão da Secretaria Municipal de Saúde, ao identificar o ocorrido, entrou em contato com todos envolvidos para que fosse realizada a recoleta para os testes ressecados sem prejuízos na identificação das possíveis doenças detectáveis.

Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde já realizou a mudança do protocolo e está dando todo o apoio aos envolvidos e que de imediato alguns pacientes identificados já realizaram o teste novamente com todo apoio logístico e assistencial para o paciente e seus acompanhantes.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta também que este foi um fato isolado, sendo que em 2 anos de gestão nunca houve nenhum ocorrido semelhante em qualquer segmento de nossos atendimentos, assim sempre prezando pela oferta de qualidade de nossos serviços.

O secretário municipal de Saúde, Vitor Martineli, lamenta profundamente pelo ocorrido, se solidariza integralmente com as partes envolvidas e já tomou as devidas providências para garantir todo o necessário para que seja sanado o fato ocorrido sem prejuízos aos envolvidos, com o total apoio para preservar a saúde dos pacientes.

Secretaria Municipal de Saúde de Acrelândia – AC.