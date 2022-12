Caminhoneiro tem carreta apedrejada ao forçar passagem em bloqueio e atropela bolsonaristas

Jornais do estado vizinho noticiaram que um motorista de carreta acelerou o veículo na direção de pessoas e acabou atropelando uma mulher na BR-364 Km 234, em Cacoal (RO), na noite desta quarta-feira (30), durante uma manifestação de bolsonaristas que seguem contestando o resultado das eleições.

Um vídeo feito no momento do acidente mostra o caminhão sendo apedrejado e alvejado a tiros, segundo os comentários que acompanham a gravação. Em seguida, o veículo aparece arrastando uma espécie de lona pela via e uma pessoa fica caída no chão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmou que o local do atropelamento é uma área de concentração de manifestantes. Os agentes compareceram à área após várias ligações das testemunhas informando que o caminhoneiro teria atropelado uma mulher e fugido sem prestar socorro.

Ainda de acordo com as informações veiculadas, a Polícia Militar em Cacoal também foi acionada e conforme informações preliminares repassadas pela PRF, os militares localizaram o motorista, que estava sob custódia, em um bairro próximo ao local do incidente.

A vítima do atropelamento havia sido encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro) com um corte na cabeça. A mulher estava consciente, segundo as últimas informações divulgadas.

VEJA O VÍDEO: