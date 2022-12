Calegário debate destinação de R$ 2 milhões em emendas com líderes comunitários

A França foi derrotada pela Tunísia por 1 a 0 nesta quarta-feira (30), no estádio Cidade da Educação, pela 3ª e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Classificada antecipadamente, a equipe europeia utilizou jogadores reservas e viu o meia Khazri anotar o único gol da partida. Os atuais campeões do mundo, no entanto, ficaram como a primeira vaga da chave.

A seleção francesa encerrou a fase classificatória do Mundial do Catar com seis pontos. Na próxima fase, o time de Didier Deschamps vai encarar quem avançar no 2º lugar do Grupo C – é possível que os franceses reencontrem a Argentina nas oitavas de final novamente. A surpreendente Austrália, que venceu a Dinamarca, ficou com a segunda vaga da chave da França.

Agora, a seleção europeia terá três dias de descanso até entrar em campo pelo mata-mata da Copa do Mundo. O confronto da França está marcada para o próximo domingo (4), no estádio Al Thumama.

O jogo

Sem os jogadores titulares, a França teve ritmo lento na primeira etapa do duelo contra a Tunísia. A falta de entrosamento pesou para a equipe reserva francesa, que acabou necessitando de jogadas individuais para buscar jogadas no campo de ataque. Uma delas aconteceu aos 24 minutos, quando Fofana serviu Colman em velocidade. O camisa 20 dominou mal e chutou para fora.

A Tunísia – que passou a maior parte do primeiro tempo acuada – conseguiu sair do campo de defesa a partir da segunda metade do primeiro tempo. Os tunisianos levaram perigo por duas vezes: a primeira foi em cabeçada de Ben Slimane, defendida por Mandanda; na segunda, o camisa 16 da França espalmou um chute forte do camisa 10 Khazri. No fim do primeiro tempo, o principal jogador da seleção africana ainda criou mais uma oportunidade, mas o lance não teve conclusão.

Melhor nos últimos minutos da etapa final, a Tunísia voltou com tudo para o início do segundo tempo. Aos seis, Laidouni ganhou da defesa e chutou para fora. Pressionando no campo de ataque, a seleção árabe conseguiu o placar aos 12. Skhiri roubou bola de Fofana e passou para Khazri, que deixou os defensores franceses para trás e tocou na saída de Mandada para colocar os africanos em vantagem.

Didier Deschamps foi colocando os titulares da equipe com o passar do tempo. Atletas como Griezmman, Dembélé e Mbappé entraram para tentar mudar a sorte francesa na partida. No fim, a única chance perigosa criada foi de Mbappé, em jogada individual pela esquerda – o goleiro Dahmen defendeu o chute do camisa 10. Vitória da Tunísia por 1 a 0.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: