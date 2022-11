Prefeituras do Acre recebem nesta quarta (30) último repasse de novembro do FPM

Desta terça-feira, 29, até sexta, 1º de dezembro, as ações administrativas, bem como as sessões do 2º grau do Tribunal de Justiça do Acre, serão realizadas em Cruzeiro do Sul.

É a primeira vez na história do Poder Judiciário do Acre que a sede administrativa da Justiça acreana será transferida da capital, Rio Branco, para a segunda maior cidade do Acre.

“Uma semana diferente e repleta de atividades marcam esse feito”, cita a Assessoria de Comunicação do TJAC.

Nesta terça-feira, 29, a abertura da Semana do Judiciário no Juruá foi realizada direto da Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul em formato híbrido, sob o comando da presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro.

Na quarta-feira, 30, 11 desembargadores realizarão a sessão do Tribunal Pleno Jurisdicional, presencialmente. Às 16 horas será realizado o Casamento Coletivo do Projeto Cidadão, quando 100 casais estarão se unindo, no Teatro dos Náuas.

Na quinta-feira, 1°, haverá a entrega da revitalização do Centro Cultural do Judiciário, o antigo fórum de Cruzeiro do Sul, prédio mais antigo do Acre, erguido em 1909.

“Com a agenda de atividades realizadas no Juruá, o TJAC busca se aproximar da população descentralizando suas ações e iniciativas para atender todas as comarcas”, diz a Assessoria de Comunicação do Tribunal.

Agenda de atividades

30/11 (quarta-feira):

9h – Pleno Jurisdicional, na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul

16h – Casamento Coletivo, Teatro dos Náuas

01/12 (quinta-feira):

9h – 1ª Câmara Cível, na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul

11h – Câmara Criminal, na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul

17h – Entrega da revitalização do Centro Cultural do Judiciário