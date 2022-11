Holanda vence o Catar, confirma liderança e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

A seleção senegalesa venceu o Equador por 2 a 1 nesta terça-feira (29), no estádio Khalifa, pela 3ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo, e se classificou para as oitavas de final do torneio. A vitória da equipe africana foi conquistada com gols de Ismaila Sarr e Koulibaly, enquanto os equatorianos conseguiram balançar a rede com Moisés Caicedo. Com a classificação, Senegal volta a colocar a África no mata-mata da Copa depois do fracasso do continente no Mundial da Rússia.

A seleção senegalesa, que está no torneio sem Mané, principal jogador do país, conseguiu se classificar com seis pontos no Grupo A. A equipe comandada por Aliou Cissé avançou no segundo lugar da chave. Com sete pontos, a Holanda encerrou a fase classificatória na primeira posição do grupo.

Com a vaga carimbada, Senegal voltará a disputar o mata-mata da Copa do Mundo pela segunda vez no século. Em 2002, a seleção africana foi até as quartas de final da Copa sediada por Japão e Coreia do Sul. Nas oitavas, Senegal deve enfrentar a Inglaterra, favorita para avançar na primeira posição do Grupo B.

O jogo

Necessitando do resultado, Senegal partiu para cima da seleção equatoriana desde os primeiros instantes. A equipe africana chegou logo aos dois minutos com Gana Gueye, que teve boa chance e chutou para fora. Boulaye Dia, cinco minutos depois, também desperdiçou outra oportunidade da seleção senegalesa. A pressão africana seguiu, e o Equador foi se fechando cada vez mais no campo de defesa.

Insistente, a seleção senegalesa foi premiada aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Ismaila Sarr foi derrubado por Hincapié na área. Pênalti. Na cobrança, o próprio Ismaila Sarr deslocou o goleiro Galíndez para deixar Senegal em vantagem no fim do primeiro tempo.

A seleção equatoriana voltou para a etapa final com mais atitude no campo de ataque. Com mudanças, o técnico Gustavo Alfaro levou o time à frente e conseguiu mudar o panorama do duelo. Aos 21 minutos, o meia Moisés Caicedo aproveitou desvio em cobrança de escanteio e deixou tudo igual, colocando a vaga nas mãos da equipe sul-americana novamente.

Entretanto, a comemoração do Equador durou pouco. Dois minutos depois, Senegal cobrou falta para área e a bola sobrou para Koulibaly, que bateu bem para deixar os africanos em vantagem novamente. O novo gol sofrido fez com que os equatorianos entrassem em desespero. Com o placar mantido, os senegaleses escreveram história de novo. Senegal nas oitavas da Copa do Catar.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: