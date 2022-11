“Até os 8 anos, os pais precisam escovar os dentes dos filhos”, diz cirurgiã-dentista

Após uma série de problemas ocorridos na transmissão do primeiro jogo do Brasil na copa, a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do governo do Acre resolveu colocar uma tenda na arquibancada da Concha Acústica, no Canal da Maternidade, na manhã desta segunda-feira, 28.

Além disso, a transmissão do jogo, que havia sido feita pela internet na primeira vitória da seleção, agora é feita por meio digital com uma antena sincronizada diretamente à TV Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão da Copa.

Assista ao vídeo: