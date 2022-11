Plataformas digitais do governo ficam fora do ar até o início da tarde

Na manhã desta segunda-feira, 28, dia do segundo jogo da seleção brasileira de futebol contra a Suíça, em Doha, no Catar, o governo do Estado do Acre informou que o site Agência de Notícias do Acre está fora do ar – pelo menos até o início da tarde.

Sendo assim, não somente o site de notícias do Estado está fora do ar, como também, o Diário Oficial do Estado (DOE), o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e as demais plataformas digitais se encontram indisponíveis para acesso ao público.

De acordo com a assessoria da gestão de Gladson Cameli, o problema ocorreu devido ao link da OI estar off-line. A previsão da equipe técnica é que a normalidade de estabilização ocorra às 13h – após a partida do Brasil na Copa do Mundo do Catar.