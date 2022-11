Funcionários de estabelecimentos no shopping reclamam por não conseguir assistir seleção

No fim da manhã desta segunda-feira, 28, a Seleção Brasileira volta a campo contra a Suíça, no Estádio 974, em Doha, no Catar. No Via Verde Shopping, um dos locais que torcedores se reúnem para acompanhar a partida, alguns funcionários de lojas e da praça da alimentação não andam satisfeitos por não poderem acompanhar o jogo do Brasil.

A reportagem do ac24horas ouviu alguns que disseram que, apesar da insatisfação, entendem a situação. Um funcionário de um restaurante contou que não gosta da situação, mas, se mostrou compreensivo. “Não gostamos, é óbvio, mas durante o jogo quem vem assistir quer comer e beber, então, temos que trabalhar”, declarou um dos servidores que não se identificou.

Já outro que trabalha em uma loja de moda no shopping revelou que, para não ficar chateado no serviço, resolveu não comparecer enquanto o jogo não acabar. “Só vou depois do jogo e pronto”, afirmou outro torcedor brasileiro.