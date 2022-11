Em Cruzeiro do Sul, Francesa e Chileno torcem para o Brasil na Copa

Neste domingo, 27, a comissão organizadora do Concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil de Cruzeiro do Sul, visitou as 8 vias que concorrem à premiação. A rua vencedora será divulgada na quarta-feira, 30, e os prêmios entregues na quinta-feira, 2 de dezembro, antes do jogo entre Brasil e Camarões.

“As avaliações foram feitas e na quarta faremos a contagem das notas. Vamos entregar a premiação das três primeiras colocadas na quinta-feira antes do terceiro jogo do Brasil”, ressalta o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luis Cunha.

O investimento na ornamentação é alto e além de tirar do bolso, em forma de cotas e individualmente, os moradores buscam patrocínios. Na Rua Mâncio Lima, no Bairro Aeroporto Velho, o investimento total chega a R$ 5 mil. Francisco Virgulino cita que os moradores fizeram uma cota de R$ 2.800, mas esta foi apenas uma parte do valor empregado na ornamentação. “Esses R$2.800 foi da cota geral. Além disso, tivemos as colaborações individuais e também conseguimos patrocínio. No total o investimento foi de cerca de R$ 5 mil”, relata Virgulino.

O trabalho dos moradores foi intenso para garantir a decoração da via com as cores do Brasil. Virgulino conta que estão todos com esperança na vitória. “Nós nos empenhamos muito e estamos na torcida pela vitória. Mas se não ganharmos o fato de termos ficado juntos em clima de muita animação já valeu a pena”, ressalta

Na Rua Antônio Costeira, nem as ladeiras impediram os vizinhos de enfeitar a via. “Trabalhamos todos juntos e foi muito boa essa confraternização entre os vizinho”, pontua João Dias, um dos moradores.

Além dos bairros Vila São Pedro e Liberdade, na zona rural de Cruzeiro do Sul, também buscam a premiação.