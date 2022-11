Marrocos vence a Bélgica e assume a liderança do Grupo F da Copa do Mundo

Após segurar o empate com a atual vice-campeã do mundo Croácia na estreia, Marrocos foi além. Neste domingo (27), a seleção marroquina surpreendeu novamente e conseguiu vencer a favorita Bélgica por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Sabiri, de falta, e Aboukhlal, nos acréscimos, marcaram os gols marroquinos. A vitória sobre a Bélgica foi apenas a terceira de Marrocos em Copas do Mundo. Antes havia derrotado Portugal por 3 a 1, em 1986, e a Escócia por 3 a 0, em 1998.

Com a vitória, Marrocos chegou a quatro pontos e assumiu a liderança da chave. A Bélgica parou em três. A última rodada do grupo está marcada para as 12h de quinta-feira (1º). Marrocos vai enfrentar o Canadá, enquanto a Bélgica terá pela frente a Croácia.

Apesar de ter vencido o Canadá, a Bélgica ficou devendo um melhor futebol em sua primeira partida. Para enfrentar Marrocos, o técnico Roberto Martínez apostou em três mudanças na escalação. Meunier entrou no sistema defensivo, Onana como volante e Thorgan Hazard no lado esquerdo do meio-campo. O sistema tático também foi alterado. Com Meunier de lateral, a Bélgica saiu de uma linha de cinco defensores da estreia para jogar quatro homens atrás.

A seleção marroquina teve apenas uma mudança na escalação, Munir entrou no gol no lugar de Bounou, que sofreu um problema intestinal. O curioso foi que o goleiro titular chegou a entrar em campo e participar da cerimônia de execução do hino antes de dar lugar a seu reserva.

E Monir foi testado logo no primeiro minuto de jogo. Thorgan Hazard deu um passe em profundidade para Batshuayi, que finalizou de primeira, mas o goleiro marroquino.

A Bélgica iniciou pressionando. Foram seis escanteios em 15 minutos. Mas apenas em um levou perigo, quando Onana desviou de cabeça para fora. Meunier ainda arriscou um chute de fora da área defendido por Munir.

Marrocos ameaçou pela primeira vez aos 34 minutos. Hakimi avançou pela direita e chutou forte uma bola que saiu pela linha de fundo.

Como na estreia, a Bélgica não conseguiu ter a força ofensiva esperada nos primeiros 45 minutos. Se Courtois salvou contra o Canadá, dessa vez os belgas só não foram para o intervalo em desvantagem porque Marrocos teve um gol anulado nos acréscimos. Em posição irregular, Saiss atrapalhou Courtois em falta cobrada por Ziyech. O árbitro Cesar Ramos chegou a validar o gol no campo, mas voltou atrás após interferência do VAR.

Como foram os lances de Bélgica x Marrocos

A essa altura estava clara a mudança de postura de Marrocos. Depois de se postar de forma mais defensiva no primeiro tempo, a equipe passou a ocupar o campo de ataque com maior frequência. Roberto Martínez tentou frear o crescimento adversário com trocas. Aos 15, Mertens e Tielemans entraram por Eden Hazard e Onana.

Mertens entrou mostrando sua credencial. Com apenas cinco minutos em campo, ele arriscou um chute de fora da área que obrigou Monir a fazer uma difícil defesa. Na sequência, a tentativa foi de Batshuayi para outra defesa do goleiro marroquino.

Walid Regragui também mexeu em sua seleção. Aos 21, Allah e Sabiri entraram por Hakimi e Amallah. Jogador do PSG e uma das estrelas de Marrocos, Hakimi saiu porque sentiu lesão. Seis minutos depois, mais duas alterações: Handallah e Aboukhlal por Boufal e Nesyri.

Essas trocas ocorreram quando Marrocos tinha uma falta para bater. Em lance parecido com o do primeiro tempo, Sabiri bateu cruzado e venceu Courtois. Dessa vez, porém, não havia impedimento e gol valeu: 1 a 0 Marrocos.

Em desvantagem, Martínez mandou Trossard e De Ketelaere a campo nos lugares de Batshuayi e Thorgan Hazard.

Faltando 10 minutos para o término do tempo regulamentar, Martínez mandou a campo Lukaku. O centroavante, que volta de lesão, entrou no lugar do lateral Meunier como última arma em busca do empate, mas sem resultado. Nos acréscimos, Aboukhlal, que havia entrada no segundo tempo – assim como Sabiri – acertou um belo chute para vencer Courtois e garantir o 2 a 0.

A Bélgica perdeu um jogo inesperado e viu sua situação na Copa do Mundo complicar. Marrocos vai mais viva que nunca em busca de uma vaga nas oitavas de final, o que não consegue desde 1986.

