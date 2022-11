Gerente do aeródromo de Porto Walter diz que aviões pousam e decolam dentro das normas

A responsável pelo aeródromo de Porto Wálter, Cleide Silva, afirmou jamais ter presenciado pilotos desembarcarem aparentando estar sob efeito álcool ou que aviões decolem ou pousem com excesso de passageiros.

As denúncias acima constam em informações repassadas ao ac24horas por pessoas que fazem viagens frequentes para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Segundo os relatos, as aeronaves que operam na região voam com excesso de peso e não oferecem condições de segurança.

Passageiros afirmam, sem citar a que empresas pertencem, que alguns aviões trafegam com bancos soltos e cintos de segurança improvisados com cordas. Em um dos relatos, um dos viajantes diz que o piloto pediu os pesos dos passageiros, somou e disse que voava com “sobrepeso”.

“Último voo o cara pegou um papel e começou a pedir nossos pesos, aí quando somou no celular ele disse que estava arriscando a vida dele, que estava voando em sobrepeso e que já tinha falado pro pessoal da empresa que era pra por balanças pras bagagens e pessoas”, disse.

A gerente do aeródromo de Porto Walter diz que não cabe a ela fiscalizar as condições estruturais das aeronaves, o que a impede de confirmar ou negar o que está sendo denunciado. Quanto ao que ela afirma ter a condição de observar, garante que não há problemas que possa relatar.

“A mim não compete fiscalizar dentro da aeronave, mas nas vezes em que viajei, no avião havia cinto de segurança e não havia problemas com as cadeiras. Não vou dizer que é verdade ou mentira o que está sendo dito, mas nunca presenciei nada desse tipo. Se presenciais, eu seria a primeira a ficar do lado da população”, afirmou.

Sobre o possível excesso de peso nas aeronaves, a gerente afirmou que não há no aeródromo controle de peso de passageiros e bagagens. Ela diz que nunca presenciou passageiros com muita bagagem e que nesse ponto é necessário que haja consciência de quem viaja com relação ao porte dos aviões.

“Geralmente a bagagem do passageiro é uma mala de viagem pequena. Eu nunca presenciei nem um passageiro com muita bagagem, aqui é um aeródromo de pequeno porte, na minha opinião cada passageiro tem que ser consciente que as aeronaves que operam aqui são de pequeno porte, então nunca vi muita bagagem a serem embarcadas não, apenas maletas bolsas pequenas”, garantiu.

Cleide Silva, que também é vereadora na cidade, aproveitou para informar que as condições de operação do aeródromo da cidade são muito boas e que não há ocorrência de problemas, como buracos na pista de pouso.

“Todos os dias eu e os demais funcionários andamos em toda pista 3 vezes por dia pra ver se tem algo errado”.