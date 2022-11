Mega-Sena sorteia premiação de R$ 57 milhões neste sábado; saiba como apostar

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Baile 60+

Nesta sexta-feira, 25, o Grupo Social de Idosos do Sesc preparou o Baile 60+, para a diversão do grupo da melhor idade. Além de som ao vivo, o espaço terá a venda de cervejas e petiscos.

– Especial Legião Urbana

Diretamente de Minas Gerais, nessa sexta-feira, 25, o cover oficial de Renato Russo, o cantor Nilson Junior, se apresenta no Studio Beer no Especial Legião Urbana. O evento inicia a partir das 21 horas, em tributo a banda brasileira, com seus maiores sucessos.

– Manjar Delícia

Nesta sexta-feira, 25, tem o tradicional pagode no Manjar Delícia, com Paulo Heverton, com promoção de cervejas, caipirinha e pastelzinho.

– Elas Fazem Acontecer

O Coletivo Elas Fazem Acontecer se reuniu na Concha Acústica, garantindo diversão para toda família, nesta sexta-feira, 25, com um mega bazar, com música ao vivo, comidas, doces, vestiários, acessórios, artesanatos e um espaço para a criançada.

O evento acontece até às 18 horas, e às 15h30, terá um aulão de Dança Cigana.

– Serial Kelly

Gaby Amarantos chega as telas do Cine Teatro Recreio, nesta sexta-feira, 25, às 19h, com a comédia Serial Kelly.

O longa-metragem filmado no nordeste, acompanha a cantora de forró eletrônico, que cumpre sua agenda de shows no sertão, deixando um rastro de mortes pelo caminho.

– Jupará – Galeria Center Ville

Na Black Friday da Jupará, na Galeria Center Ville, em parceria com a cervejaria Altaneira, lançou o chopp em dobro e petisco com sim super desconto. A promoção é valida durante todo esse final de semana, das 17h às 00h.

– Recanto Food&Beer

Tem promoção na Black Friday do Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, com três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Em novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

No dia 25, acontece a festa ‘Sexta é no R’, com os Djs Lunnar e Neto, com a promoção de 3 copos de gummy por R$ 10. Já no sábado, 26, tem a ‘Baladinha do R’, com os DJs Roa e Gabs. O ‘Especial Legião Urbana’ fecha a semana, no domingo, 27, com Nilson Junior, cover oficial de Renato Russo.