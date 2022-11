Ataque de faccionados deixa um morto a tiros e uma mulher ferida na Cidade do Povo

EM QUE PESE os argumentos de que, pelo PDT ter a maior bancada na Assembleia Legislativa a presidência deve ficar com o partido, na figura do deputado Luiz Tchê (PDT); a realidade política nos bastidores da chamada “Casa do Povo” é outra, já existem votos combinados por uma maioria a favor da chapa formada pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB) para presidente e do deputado Nicolau Junior (PP) de primeiro secretário. Na verdade, deve acontecer apenas uma inversão de cargos: Nicolau é hoje o presidente e Gonzaga primeiro secretário. A chapa também tem o aval do governador Gladson Cameli, porque com ambos não teria problemas para aprovar os projetos que enviará ao Legislativo.

NÃO TERÁ A PANDEMIA

ANTES da pandemia, as pesquisas registravam uma baixa aceitação do governo do Gladson. Sua ação na pandemia contra o negacionismo e a favor da vacina, inflaram a sua popularidade. No segundo governo terá que se reinventar, não terá mais a pandemia para dar um plus.

VOLTANDO PARA A DISPUTA

DEPOIS DE NÃO se eleger deputado federal na última eleição, o ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PODEMOS) deverá disputar a prefeitura de Tarauacá, com chance de sucesso. Não foi bem na sua gestão, mas é muito forte.

BOM TRÂNSITO

BASTA SE CONVERSAR com deputados da base do governo para sentir a simpatia pelo nome do Rômulo Grandidier para o gabinete civil. O fato de se relacionar bem com os políticos, é um ponto ao seu favor, o que lhe dá cacife para fazer uma ponte com a ALEAC.

NÃO É BOI MORTO

É CEDO para se dizer que ganhar do prefeito Tião Bocalom é um passeio, pela atual conjuntura da sua gestão. Ainda tem dois anos para tocar projetos. Em qualquer situação, o Bocalom não será um boi morto.

NÃO É CITADO

PODE ATÉ contrariar essas notícias, mas pelo que se lê dos grandes analistas nacionais da política, o Jorge Viana não aparece cotado para qualquer dos ministérios.

APOSTA ERRADA

OS RADICAIS BOLSONARISTAS fizeram duas apostas erradas, com as suas mobilizações: a primeira, foi que seus atos comoveriam os militares a darem um golpe; e segundo, que teriam a cobertura da imprensa. Nem uma coisa e nem outra. Não há clima para ditadura militar.

NÃO SEGUE O PDT

O DEPUTADO Pedro Longo (PDT) não deve se engajar na candidatura do deputado Luiz Tchê (PDT) para a presidência do partido na ALEAC. Deve se agarrar na possibilidade de ser o vice-presidente na chapa puxada pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB) para presidência.

MAR DE TRANQUILADADE

NADA melhor para o prefeito Bocalom que as eleições para deputado dos vereadores Michelle Melo (PDT) e Emerson Jarude (MDB), justamente os seus calos na Câmara Municipal de Rio Branco. Ficará sem oposição.

O QUE FARÁ O BITTAR?

DEPOIS de tudo dar errado nos seus planos na última eleição estadual, não se sabe quais seus planos para 2026. Para o Senado e Governo, o senador Márcio Bittar (União Brasil) teria paradas duras. Não será de se admirar se optar por disputar vaga de deputado federal.

OLHO NA PREFEITURA

O deputado Antônio Pedro (União Brasil), que não conseguiu se eleger, está focado em ser candidato a prefeito de Xapuri em 2024, para não ficar fora da política por quatro anos. Sua derrota foi uma surpresa.

PLANO ABORTADO

A ELEIÇÃO do Lula podou o plano do primeiro suplente do União Brasil, Fábio Rueda. Com a permanência do Bolsonaro poderia negociar para ser puxado para o governo federal um dos deputados eleitos para o, e ele assumir.

CEDO PARA COMPOSIÇÃO

QUEM está próximo do senador Petecão (PSD) fala que, por enquanto, não deverá entrar em nenhuma frente da oposição. Quer deixar o quadro se aclarar, antes de tomar uma decisão. Acha cedo para o movimento.

ENTRARAM EM MUTISMO

DEPOIS da derrota na última eleição os irmãos Rocha – Major Rocha e Mara Rocha – não voltaram ao cenário eleitoral, se recolheram sem falar no futuro político.

FAXINA EM FEIJÓ

O eleitorado de Feijó fez uma faxina política na última eleição. Os dois deputados da região, Marcos Cavalcante (PTB) e Cadmiel Bonfin (PSDB), não se reelegeram.

IRONIA DO DESTINO

O CANDIDATO para o qual o presidente do PSDB, Correinha, não queria dar legenda, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), por ironia do destino, foi o único do partido a se reeleger para a Assembleia Legislativa.

SENTIMENTO MAJORITÁRIO

MESMO tendo perdido a eleição, há um sentimento majoritário dentro do MDB, para que o deputado federal Flaviano Melo continue na presidência da sigla.

MUITO BEM CONDUZIDA

Por trás do fato da Socorro Neri (PP) ter sido eleita a candidata a deputada federal mais votado na última eleição, além dos seus méritos, foi importante a coordenação da sua campanha pelo secretário de Educação, Aberson Carvalho.

URNAS CRUÉIS

AS URNAS foram cruéis com os ex-deputados estaduais que tentaram retornar aos mandatos na Assembleia Legislativa, todos foram derrotados.

O GLADSON É PRAGMÁTICO

Ao anunciar que, no próximo encontro com o Lula levará de mimo farinha de Cruzeiro do Sul, mostra que o governador Gladson Cameli é pragmático, pensa antes no estado do que na ideologia política. A eleição acabou.

NÃO TEM GOLPE MILITAR

O GLADSON raciocina de forma coerente, sabe que não passam de esbirros antidemocráticos os pedidos pela volta da ditadura militar, e que o Lula assumirá.

FRASE MARCANTE

“Três grosserias do mundo: jovens caçoando dos velhos, sadios caçoando de doentes, sábios caçoando de tolos”.