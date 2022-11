Senegal vence seleção do Catar e acirra briga no Grupo A por vaga no mata-mata da Copa

A 2ª rodada da Copa do Mundo foi iniciada com uma vitória emocionante na manhã desta sexta-feira (25). No estádio Ahmad Bin Ali, o Irã acreditou até os últimos para vencer País de Gales por 2 a 0, com gols de Cheshmi e Rezaeian. Foi a primeira vitória da história da equipe árabe diante de uma seleção europeia em Copas do Mundo.

Com o resultado, a seleção iraniana sonha com uma das vagas do Grupo B do Mundial do Catar. Com três pontos conquistados, o país árabe vai encarar os Estados Unidos na última rodada com chance de avançar ao mata-mata. Nesta sexta (25), a seleção norte-americana encara a Holanda pela 2ª rodada do torneio. Com apenas um ponto, País de Gales enfrenta a Laranja Mecânica no fechamento da fase de grupos.

O jogo

A primeira etapa do confronto ficou marcada por apenas dois momentos importantes, sendo que os lances ocorreram em um curto espaço de tempo. O primeiro, aos 11 minutos, foi um desvio bastante perigoso do atacante Moore, que viu o goleiro iraniano Hossein Hosseini fazer uma grande defesa. Cinco minutos depois, a equipe árabe aproveitou erro da defesa galesa e Ali Gholizadeh chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento. No mais, o primeiro tempo teve bastante equilíbrio até o apito final.

Mais intenso, o Irã voltou melhor para o segundo tempo. Aos cinco, Azmoun e Gholizadeh acertaram a trave no mesmo lance; no rebote da segunda finalização, Azmoun ainda tentou de cabeça, mas o galês Hennessey fez a defesa. Aos 27, Ezatolahi bateu cruzado da entrada da área, e Hennessey defendeu novamente, desta vez espalmando para fora.

Pelo lado galês, a única finalização na segunda etapa foi de Ben Davies, que arriscou de fora da área e exigiu uma grande defesa de Hossein Hosseini. No minuto seguinte, o Irã puxou contra-ataque rápido, com Taremi sendo derrubado por Hennessey. Chamado pelo VAR depois de dar amarelo, o árbitro da partida resolveu expulsar o goleiro britânico.

No fim, a pressão do Irã deu muito resultado. A três minutos do fim, o volante Cheshmi recebeu de fora da área e bateu forte, no canto, sem chance de defesa. Com o gol, País de Gales se entregou no jogo e, no último minuto, Rezaeian saiu cara a cara e deu um toquinho por cima para definir a vitória iraniana: 2 a 0.