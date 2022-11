Rompimento entre B13 e PCC causa três mortes violentas em menos de 24 horas

A guerra entre facções que até pouco tempo eram aliadas contra o Comando Vermelho causou uma onda de execuções nesta quinta-feira, 24. O confronto entre membros do PCC e Bonde dos 13 rendeu pelo menos três execuções violentas em Rio Branco.

A primeira morte ocorreu durante a tarde, durante o jogo entre Brasil e Sérvia, quando o adolescente Saymon Medeiros da Silva Freitas, de 16 anos, foi morto com três tiros, na rua Alan Vitor, no Bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral. De acordo com informações da Polícia, Saymon estava caminhando na rua quando foi abordado por um membro de uma organização em uma motocicleta. O criminoso em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros e a vítima foi atingida com três projéteis na região do abdômen e cabeça. Mesmo ferido, Saymon ainda conseguiu correr cerca de aproximadamente 50 metros e caiu. Após a ação o autor do crime fugiu do local. As investigações preliminares apontam que a motivação do crime seria que a vítima “rasgou a camisa” de uma facção para ingressar em outra.

Já outra morte foi registrada na noite de quinta. Um jovem de aproximadamente 17 anos, ainda não identificado pela Polícia, foi morto a tiros em uma área de mata, situada na rua Raimundo Targino, no residencial Rosalinda, no segundo distrito de Rio Branco. De acordo com informações da Polícia, a vítima estava caminhando pelo residencial na rua Campo Novo quando foi abordado por dois membros de uma organização criminosa. Os criminosos em posse de armas de fogo, renderam o jovem e o arrastaram até a rua Raimundo Targino em uma área de mata e efetuaram vários tiros a queima roupa. A vítima foi atingida com pelo menos dois projéteis na região da cabeça. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

A última execução da noite deixou Risomar Soares de Araújo, de 47 anos, sem vida. Nessa ação, Cirleudo Nascimento de Oliveira, de 34 anos, ficou ferido com dois tiros nas pernas, na área de uma residência situada na rua A, no bairro Naire Leite, no município de Senador Guiomard, distante 27 km da capital Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Risomar estava em uma rede conversando com Cirleudo ao lado na área da residência, quando seis homens não identificados, membros de uma organização em posse de armas de fogo chegaram no local a pé, invadiram a casa, renderam as vítimas, roubaram os celulares da família e em seguida efetuaram vários tiros na direção de Risomar e Cirleudo. Após a ação, os criminosos fugiram correndo e entraram em uma área de mata. Risomar foi atingido com vários projéteis na região do peito e abdômen e morreu dentro da rede. Já Cirleudo foi ferido com dois tiros nas pernas.

Os três crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil. Os corpos dos envolvidos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Rio Branco.