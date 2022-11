Operação prende seis pessoas envolvidas com onda de crimes em Epitaciolândia e Brasiléia

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil em Brasiléia e Epitaciolândia, com apoio da delegacia de Xapuri, do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), deflagrou “Operação Controle”, coordenada pelo delegado Bruno Coelho, que culminou com a prisão de seis pessoas envolvidas nas ações criminosas cometidas nos últimos dias nos municípios.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Acre, o trabalho investigativo da Polícia Judiciária já identificou os demais envolvidos nos ataques e busca a captura desses indivíduos. “O conjunto de ações desenvolvidas pelas forças de segurança em área de fronteira permanece com o intuito de conter a violência responsabilizar seus autores. Durante a operação foi possível apreender armas, drogas, munições e anotações as quais vinham determinando os ataques”, diz a Assessoria.

Prisões feitas pela Operação Controle:

R. P. T. da C., 40 anos;

P. R. E. de C., 41 anos;

C. C. do N., 51 anos;

S. J. da S. S., 40 anos;

R.S.M, 27 anos;

D.A.A, 21 anos.

As cidades acreanas que fazem fronteira com a Bolívia vêm sendo assoladas por uma recente onda de violência. A Polícia Civil do Estado do Acre reforçou o policiamento na região, sufocando ações criminosos e obtendo êxito em apreender diversas armas de fogo, munições, além de retirar de circulação indivíduos de alta periculosidade.

O Ministério da Justiça, através da Operação Hórus, Programa Guardiões da Fronteira, vem prestando amplo auxílio a Polícia Civil do Estado do Acre.

Apreensões feitas pela Operação Controle:

– Espingarda, sem numeração aparente – R$ 3.000,00

– Pistola Taurus, modelo G2C – R$ 4.000,00

– 43 munições calibre 9mm – R$ 215,00

– Cinco aparelhos celulares – R$ 7.000,00

– 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)

– 25g de cocaína – R$ 250,00