Tarifa de energia elétrica deve subir 5,6% em 2023, diz Aneel

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado, divulgou nesta quinta-feira, 24, que a disputa contará com 15 ruas inscritas na capital.

De acordo com a assessoria do evento, as ruas serão visitadas pela comissão organizadora e a avaliação será feita no próximo domingo, 27 de novembro – véspera do próximo jogo da seleção.

As participantes do evento no jogo Brasil e Suíça serão: Rua Jaguar, no Loteamento Santa Luzia; Rua Jaubaté, no Residencial Novo Eldorado II; Rua México, Baixada da Habitasa e Rua Dr. Adalberto Costa e Silva, Cohab do Bosque.

Ja no jogo Brasil e Camarões as ruas participantes serão: Avenida Eugênio Bezerra, no Condomínio Green Garden; Rua Railson Nascimento, Setor III Cidade do Povo; Rua 16 de Outubro, no Bairro Quinze; Rua Amoty Pascoal, no Wanderley Dantas; Rua Amoty Pascoal, no Wanderley Dantas; Rua Longuinho da Silva, no Tangará.

Caso a Seleção Canarinho avançando, na véspera das oitavas de final, no 4 de dezembro, estão inscritas: Avenida São Pedro, no Raimundo Melo; Rua Formosa, no Bairro Nova Estação; Travessa Abacabeira, na Vila da Amizade; Rua Alameda Manacás, Chácara Ipê; Rua Nova Andira, no Cidade Nova e Condomínio Residencial Yumi, no Morada do Sol.

As premiações ocorrerão a cada jogo do Brasil, quando a vencedora irá receber kits esportivos no valor de R$ 2 mil e um kit churrasco. Já na grande final, as ruas selecionadas irão concorrer a uma moto 0 km.