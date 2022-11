Geladinho alcoólico faz sucesso na Concha em jogo do Brasil

Um trecho da rua Guilherme Ferreira, no bairro Raimundo Hermínio de Melo, em Xapuri, já é bastante conhecido na cidade pela reunião que os moradores fazem em momentos festivos, quando os vizinhos e convidados se reúnem para celebrar.

Na Copa do Mundo não é diferente. O espaço conhecido como “Rua do Pereirão” ganha os motivos do Mundial e se torna em um dos locais mais bem ambientados da cidade para se assistir aos jogos da seleção brasileira.

A ornamentação da rua chama a atenção de quem passa e neste ano os muros das casas ganharam pinturas que representam a “seleção dos moradores”. Horas antes das partidas, no entanto, o trecho é fechado ao tráfego.

“Aqui a gente reúne as famílias e amigos mais próximos. Nesse ano, a gente viu que não haveria um espaço público destinado aos jogos do Brasil, então resolvemos fazer aqui essa brincadeira com os vizinhos, fazer uma comida e torcer muito”, diz Salazar Freitas, um dos moradores.

A “Rua do Pereirão” compreende o espaço de um quarteirão e a iniciativa mantém uma tradição antiga de se enfeitar as ruas durante as copas do mundo, mas que em 2022 não tem sido tão comum quando se verifica o entusiasmo das pessoas em outros pontos da cidade.