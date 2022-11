Em ritmo de copa, Gladson posta TBT de quando esteve no Egito com vestimenta local

Em época de Copa do Mundo, no meio das cores verde e amarela na rua México, no bairro Habitasa, um morador afirma ser fanático pelo time da Croácia e torce por sua vitória no maior evento de futebol do planeta.

João Paulo Santos, de 39 anos, é apaixonado pela seleção croata desde 2018, quando no campeonato mundial, o meio-campo, Luka Modrić fez um golaço e colocou a Argentina perto da eliminação.

O amor pelo time é tão grande, que ele criou uma equipe de futebol, formada por seus amigos e atletas amadores, chamada ‘Croácia Futebol Clube’ e há 5 anos participam de campeonatos em todo o estado acreano.

“Ficou na história o gol de Modrić e para mim, ele é o maior jogador do mundo. Eu sou o maior fã do futebol que o camisa 10 faz”, afirmou.

Questionado para quem torceria em uma final entre Brasil e Croácia, Santos declarou que sua aposta vai para o seu país. “Claro que vai ser Brasil, eu sou brasileiro e tenho certeza que se nossa seleção for para a final, já ganhamos. Já deu certo”, destacou.

Nesta quarta-feira, 23, a Croácia, que está no grupo F, empatou em sua estreia contra o Marrocos, em 0 a 0 e deve jogar contra o Canadá, dia 27.

Com recursos próprios, o torcedor junto com vizinhos organizaram a rua para o jogo do Brasil X Sérvia, que acontecerá nesta quinta-feira, 24. A prefeitura de Rio Branco foi chamada para fazer a limpeza e tapar os buracos da área, que será pintada e decorada pelos próprios moradores.

Assista ao vídeo: