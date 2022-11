Copa do Mundo: Saiba onde assistir os jogos da Seleção Brasileira, em Rio Branco

Com o maior evento de futebol do planeta acontecendo no Catar, bares e restaurantes se preparam para transmitir os jogos, assegurando uma programação especial para atrair os torcedores.

Nesta quinta-feira, 24, a Seleção Brasileira faz sua estreia em campo contra a Servia, às 14h (horário do Acre). Durante a data, órgãos públicos municipais, estaduais e federais já decretaram ponto facultativo para os trabalhadores acompanharem a atração.

O ac24horas separou os locais com as melhores coberturas dos jogos, com garantia de segurança e diversão. Acompanhe.

– Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping, preparou uma estrutura completa para a transmissão da Copa do Mundo. Com dois telões disponíveis na Praça de alimentação, durante o jogo da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira, terá ainda a apresentação da banda Novo Samba. O local funcionará das 10h às 22h.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou uma promoção especial durante os jogos do Brasil. Além de assistir a seleção, terá uma DELICIOSA Feijoada + Um copo de caipirinha por apenas R$19,99. E para cada gol do Brasil, vai rolar uma dose de bananinha de graça para a casa inteira.

– A Confraria Gastrobar

Brasil X Servia é na Confraria Gastrobar. O local estará aberto a partir das 12h, com a transmissão do jogo em telão e TVs.

– Seringal Bier

O Seringal Bier acredita no hexa e para assistir os jogos do Brasil, garantiu desconto na cerveja mais gostosa da cidade. Além da entrada livre, durante a transmissão terá a venda de vários espetinhos. E a cada gol do Brasil, você ganha um copo de Pilsen grátis.

– JUPARÁ CHOPERIA (VIA VERDE)

Não vai faltar chopp durante as transmissões dos jogos do Brasil, na Copa do Mundo. A entrada no espaço será por ordem de chegada, não perca.

– Casa do Rio

Na Casa do Rio, além de ser servido almoço, com aquela promoção especial nos peixes, durante os jogos da seleção brasileira, você poderá acompanhar nos telões disponíveis no espaço, aproveitar caipirinha em dobro e ainda participar do Bolão.

– TARDEZINHA GRILL & FISHES

Nesta. Quinta-feira, 24, o Tardezinha Grill e Fishes, irá transmitir os jogos Portugal X Canadá e Brasil X Servia, com shows de Samba Brother, Gil Cantor e DJ Felipe de Paula. Além da promoção de cerveja, o combo Feijoada + Caipirinha, custará apenas R$ 39,90.

– Suprema Erva-mate

Quer assistir os jogos do Brasil e ainda fugir do calor do Acre tomando aquele delicioso e gelado Tereré? A Suprema Erva-mate vai transmitir todas as partidas da nossa seleção.