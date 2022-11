Bolsonaro garante Força Nacional até 7 de dezembro em RO

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre – Sindepac – disse na tarde desta quarta-feira (23) que a situação do abastecimento dos postos em todo o estado deve se normalizar na próxima sexta-feira (25).

“Estrada aberta e aos poucos os postos estão sendo reabastecidos, até [a próxima] sexta-feira acredito que tudo estará normalizado”, afirmou ao ac24horas o empresário Delano de Lima e Silva, presidente do Sindepac.

Após o anúncio de desbloqueio das rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), especialmente a BR-364, em Rondônia, os primeiros caminhões-tanque começaram a chegar ao Acre a partir da madrugada desta quarta-feira.

No começo da manhã, muitos postos de Rio Branco já tinham quantidade de combustíveis para operar por algumas horas. A informação das gerências de estabelecimentos era de que a normalização dependia da chegada de novas cargas que estavam em trânsito.

No Acre todo, segundo levantamento da ANP – Agência Nacional do Petróleo – são 157 postos de combustíveis. Em algumas cidades, como Xapuri, não chegou a faltar gasolina, apesar de em todo o estado ter sido registrada uma corrida aos postos por medo do desabastecimento.