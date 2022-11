Acre registra mais 214 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira

Mesmo sob o calor do sol em Rio Branco, diversos acreanos lotaram as arquibancadas da Concha Acústica para assistir a primeira partida do Brasil contra a Sérvia, na Copa do Mundo, mas as expectativas foram baixas, com problemas que ocorreram durante a transmissão.

Por falhas na internet, o jogo foi pausado diversas vezes, com as imagens travadas em mais de um minuto, causando desconforto nos telespectadores, que chegaram a vaiar os momentos.

“Acho que vai ser preciso eu ligar meu roteador para o governo transmitir esse jogo direito”, disse Luísa Santos.

Antes do início do primeiro tempo, o sinal foi reestabelecido. Segundo um dos representantes da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET), houve a sobrecarga de usuários no ponto de WEB do espaço, mas a situação foi resolvida.

Fotos de Sérgio Vale: