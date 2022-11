Japão vira sobre Alemanha, e zebra passeia na Copa do Mundo pelo 2º dia seguido

A zebra passeou pelo deserto mais uma vez, depois de a Arábia Saudita vencer a Argentina. Nesta quarta-feira (23), no estádio Khalifa, o Japão superou um grande domínio inicial da Alemanha, virou diante dos europeus e protagonizou uma das boas histórias do início do torneio: vitória por 2 a 1 da equipe asiática. Os gols da partida foram marcados pelo alemão Gundogan e os japoneses Asano e Doan.

Com o triunfo, o Japão assume a liderança do Grupo E, enquanto a seleção alemã está zerada. Nesta quarta (23), Espanha e Costa Rica fazem o outro duelo pelo Grupo E da Copa. No domingo (27), a Alemanha encara os espanhóis no único confronto entre campeões na fase de grupos desta edição. O Japão enfrenta a Costa Rica pela 2ª rodada.

O jogo

O duelo entre europeus e asiáticos começou com uma surpresa pelo lado dos Samurais Azuis. Ao sete, o Japão roubou bola no meio-campo, Ito partiu em velocidade e cruzou para Maeda, que completou para as redes – o gol, porém, foi anulado por impedimento. A partir daí, a Alemanha não deu mais chance aos adversários.

Com muita posse de bola, a seleção europeia empurrou o Japão para o campo de defesa. Foram diversas chances perigosas, como chutes de Kimmich e Gundogan da entrada da área. Aos 30 minutos, o lateral-esquerdo Raum foi derrubado na área pelo goleiro Gonda. Na cobrança de pênalti, Gundogan anotou o primeiro do duelo. Aos 48, depois de uma chegada avassaladora, Havertz desviou chute de Gnabry e mandou para as redes, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante alemão.

A etapa final iniciou com novas investidas da equipe germânica. A primeira chegada foi de Gnabry, que chegou pela direita e bateu por cima. Pouco depois, Musiala fez fila na área e também não conseguiu acertar a meta japonesa. Aos 24, os alemães chegaram em peso no campo de ataque, com quatro finalizações, todas defendidas pelo goleiro Honda. Três minutos depois, foi a vez do Japão. Itu forçou uma grande defesa de Neuer e, no rebote, Sakai mandou para fora.

Cada vez melhor, a seleção japonesa empatou o jogo aos 29, com Doan, que pegou rebote na área e fuzilou a rede alemã. Oito minutos depois, Asano foi lançado em velocidade e, cara a cara com Neuer, soltou uma bomba para confirmar a virada asiática.