A oposição precisa se reinventar, perder o ego, para voltar ao poder nas próximas disputas 

QUE A META é eleger o prefeito da capital em 2024, isso não é nenhuma novidade dentro do PT. E que o nome do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), é o mais citado, também, não é novidade. Claro que não vão falar isso agora, até porque não seria inteligente. Os caminhos das alianças serão primeiro construídos. Só que, com a chegada do Lula à presidência, os caminhos para alianças com partidos que não são do campo da esquerda ficaram mais abertos.

O PT disputou a PMRB e o Governo sem um pau para dar no gato, com o Lula presidente terá este pau. Você pode não gostar do Jorge Viana por algum motivo ideológico, mas ninguém poderá lhe tirar a habilidade de negociar quando tem o poder nas mãos.

E se por acaso for ministro no governo Lula ou tenha algum cargo de relevância, voltará sim a ter um protagonismo no cenário político estadual. Ninguém espere que o JV será aquele político ao estilo Madre Tereza de Calcutá, bonzinho, o que puder fazer para brecar as gestões de adversários no quesito verbas federais, vai fazer. Pode até jurar de mãos postas que isso não ocorrerá, mas esperem para conferir mais na frente. Do JV eu não entendo tudo, mas entendo muito.

ACABOU, NÃO ENTENDERAM ISSO?

NÃO EXISTE um pouco de massa encefálica para entender que, o Lula ganhou a eleição de forma limpa, que não há prova de fraude, e que não vai haver golpe militar, que não terá ditadura? É preciso desenhar?

SEM ESPAÇO DE MANOBRA

NÃO HAVERÁ espaço de manobra na bancada do Acre no Senado, para o governador Gladson negociar apoio de votos ao Lula. Márcio Bittar (União Brasil) e Alan Rick (União Brasil) são bolsonaristas de extrema direita. E, o senador Sérgio Petecão (PSD) é seu adversário e Lula.

POSIÇÕES CLARAS

ALAN E MÁRCIO não escondem suas posições de direita e de ultraconservadorismo. Sem entrar no mérito ideológico de ambos, na política tem que se ter lado.

NÃO FICAM NO UNIÃO

CASOS as negociações nacionais avancem no sentido do União Brasil integrar a base de apoio ao Lula na Câmara Federal e Senado, ou os deputados federais e senadores do Acre aderem, ou terão de mudar de partido. É isso.

MUITA INGENUIDADE

É SER MUITO ingênuo pensar que o Lula não vai usar a força do poder para cooptar deputados federais e senadores, e ter maioria no Senado e Câmara Federal.

METAS

O EX-SENADOR Jorge Viana tem duas metas: formar um bloco plural em que tenham também lideranças políticas tradicionais, para derrotar o prefeito Bocalom em 2024, e depois lançar em 2026, um nome ao governo.

NÃO SERÁ TÃO FÁCIL

É MUITO prematuro se imaginar que tomar a prefeitura do Bocalom será como tomar pirulito da boca de criança, ele tem dois anos ainda de mandato, dinheiro em caixa, e pode chegar em 2024 muito bem avaliado.

PAUTA DA EDUCAÇÃO

A DEPUTADA federal eleita Socorro Neri (PP) deverá pautar o seu mandato no foco central na área educacional, onde é especialista. Não se muda ou se melhora um país se não passar pela melhoria da Educação.

ATÉ O MALAFAIA

ATÉ O PASTOR Silas Malafaia, que comandou na campanha um ataque virulento à candidatura do Lula, já veio a público reconhecer que não existe uma prova de fraude nas urnas eletrônicas. “Acabou” – já disse o próprio Bolsonaro. É esperar 2026, para tentar voltar ao poder.

FALTA O PRINCIPAL

O QUE FALTA aos que não querem reconhecer a derrota do Bolsonaro, é um mínimo motivo legal para os protestos e o pedido de uma intervenção federal, para implantar uma ditadura. As Forças Armadas vão continuar sendo defensoras da Constituição Federal.

A MENTIRA NA POLÍTICA

Gustavo Capanema era ministro da Educação e Saúde Pública e discursava num comício na cidade de Pará de Minas. Durante a fala, cita verbas em números exatos, dos bilhões aos centavos. Depois do evento, um assessor pergunta a ele por que tinha usado tantos quebradinhos numéricos, se não era melhor arredondar. Resposta: – “Para você mentir na política, é preciso ser minucioso. Assim, ninguém desconfia que você está mentindo”. Do livro “Faíscas Verbais”, de Márcio Bueno.

TEVE A IMAGEM DEMOLIDA

O presidente Bolsonaro cometeu um erro ao trombar com a GLOBO. A emissora teve um papel importante na sua derrota, pois, construiu em seus editoriais uma imagem negativa do seu governo. E, a GLOBO está presente nos mais distantes rincões do país.

BOLSONARO NÃO ESTÁ MORTO

É UM ERRO DE AVALIAÇÃO se colocar o presidente Bolsonaro como morto politicamente, por causa da sua derrota. A expressiva votação que obteve o credencia a ser a principal voz de oposição ao Lula. E toda oposição é bom para democracia, tem que ter o contraditório.

MÉRITO DO BOLSONARO

O BOLSONARO tem o mérito de ter colocado no cenário político nacional um movimento de direita, que existia apenas em ações pífias e individuais, pela sua mão virou um movimento representativo e que veio para ficar.

NEM UM SINAL

O GOVERNADOR Gladson não deu um sinal, não fez um movimento no sentido de apoiar as contestações à derrota do Bolsonaro; ao contrário, foi um dos primeiros governadores que apoiaram o Bolsonaro a se manifestar reconhecendo a legitimidade da vitória do Lula. Na democracia não tem golpe, ponto para o Gladson.

DEIXAR DE SER PUXADINHO

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) diz que seu partido tem um projeto de poder para chegar ao Palácio Rio Branco, em 2026. Se de fato o jogo é este, tem que começar deixando de ser um puxadinho do governo.

CACIFE FORTE

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) chegará na mesa das negociações em Brasília, com o status de ter sido o único senador do Acre que não apoiou o Bolsonaro.

BREVE AUSÊNCIA

O BURACODA PMRB É MAIS EMBAIXO

COM o Lula na presidência só existe um caminho para o deputado Jenilson Leite (PSB) ser candidato a prefeito da capital, caso não resolva deixar o partido; que é o de buscar uma reconciliação política com o PT. Ninguém é candidato a cargo majoritário de si mesmo. O Jenilson deve ter aprendido a lição na disputa do Senado.

FRASE MARCANTE

