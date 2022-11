Vice-governador de RO diz que houve fraude e que não mandaria desbloquear rodovias

Em entrevista concedida nesta segunda-feira (21) a uma rádio de Rolim de Moura, o vice-governador de Rondônia, José Atílio Salazar Martins, mais conhecido como Zé Jodan, disse que os bloqueios nas rodovias no seu estado são legítimas e que “o povo do bem” e os comandantes das Forças Armadas não aceitam a derrota de Bolsonaro, apesar de declarações oficiais mostrarem o contrário.

Zé Jodan também disse que quando esteve no exercício do cargo, na semana passada, não recebeu nenhuma recomendação do MP para providências no sentido de desobstruir as rodovias, mas deixou claro que se tivesse recebido não cumpriria, pois, segundo ele, quem promove as manifestações ilegais é o “povo do bem” – que vem saqueando e queimando caminhões.

O vice-governador foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, tendo declarado patrimônio de R$ 101 milhões, mas sua candidatura resultou em fracasso, obtendo menos de 3 mil votos. Na entrevista à emissora de Rolim de Moura ele garantiu que “as manifestações só vão parar quando a situação for resolvida”, mas não explicou qual a resolução do problema.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF/RO) informou a manutenção de quatro pontos de bloqueios na BR-364 na manhã desta terça-feira (22). Os locais são: os distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Nova Mamoré, todos entre Porto Velho e Rio Branco, que pode começar a ter escassez de produtos essenciais nesta semana, caso as interdições prossigam.

As rodovias em Rondônia voltaram a ser bloqueadas na última sexta-feira (18). Os bloqueios são feitos por grupos contrários ao resultado das eleições e em protesto contra Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No sábado (19), a PRF teve que acionar a tropa de choque para conseguir fazer a liberação do trecho bloqueado em Ariquemes.

Com informações do site Rondônia ao Vivo.