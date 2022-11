Nicolau é o 1º deputado reeleito a ter as contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral

O deputado Neném Almeida (Podemos) fez uso da tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 22, para solicitar sua carta de liberação da agremiação do partido Podemos, de forma que possa garantir sua continuidade como primeiro suplente da sigla.

Para Almeida, os quase 6 mil votos obtidos por ele na campanha de 2022 teve pouca ou nenhuma ajuda do seu partido no Estado.

O parlamentar se mostra bastante descontente com a condução feita pela executiva estadual na campanha deste ano. “O Podemos recebeu para a eleição deste ano R$ 6 milhões de reais, sendo que apenas 2,5% desse recurso foi destinado a campanha de reeleição dos três deputados estaduais. Não foi isso que havia sido combinado antes das eleições”, disparou Almeida.

A chapa para deputado estadual do Partido Podemos teve muitas desistências por falta de recursos. Dos dez candidatos dessa chapa que continuaram na disputa, apenas 5 tiveram quantidade de votos significativa. “Causa muita estranheza que candidatos estreantes em eleição tenham recebido verbas partidárias duas vezes mais do que aqueles que já tinham mandato. Isso só se viu no Podemos, em nenhum outro partido se adotou essa manobra”, continuou o parlamentar.

De acordo com Almeida, outro ponto que chama muita atenção é o fato da chapa de deputados federais não ter obtido mais votos que os três deputados estaduais que buscavam a reeleição. O parlamentar acredita que isso se deve a falta de organização e unidade de quem comandou a legenda. “Assim que a janela de transferência do partido fechou não foi realizada uma única reunião, a presidência do partido simplesmente parou de atender seu telefone. Para se ter uma ideia, o Partido hoje detém a indicação da Secretaria de Educação, mas o secretário indicado não atende as ligações de nenhum dos três parlamentares do seu partido. É surreal!”.

Neném Almeida finalizou dizendo que é grato a executiva nacional. “Sou grato a executiva nacional, a presidente Renata Abreu e Bruno Ornelas, ambos cumpriram fielmente com tudo que havia sido conversado na pré-campanha. Faço um agradecimento especial ao secretário estadual Oscar Guedes pela transparência e lealdade com que conduziu suas atribuições. No entanto, quero fazer parte de um partido que possa me sentir envolvido, que possa construir algo para beneficiar o coletivo e não apenas um ou duas pessoas. A condução individualizada do Podemos me fez perder o mandato, o mínimo que podem fazer é me garantir a continuidade como primeiro suplente”, encerrou.