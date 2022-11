Morre o cantor e compositor Erasmo Carlos

A Holanda venceu Senegal por 2 a 0 nesta segunda-feira (21), no estádio Al Tamama, pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Com muito sofrimento, a equipe comandada por Louis Van Gaal contou com gols de cabeça do atacante Gakpo e Klaassen, no segundo tempo segundo tempo. O duelo contou com atuação melhor da seleção senegalesa.

Com o resultado, a Holanda está empatada com Equador no Grupo A da Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (25), a Holanda encara a seleção equatoriana, enquanto Senegal tem o anfitrião Catar pela frente.

O jogo

Os primeiros minutos foram de jogo franco entre europeus e africanos. De um lado, a Holanda chegou com tabela rápida, em lance afastado pelos senegaleses; do outro, Senegal foi perigoso em jogada individual de Ismaïla Sarr, que partiu para cima da defesa adversária e bateu para fora. No mais, o primeiro tempo teve a equipe de Aliou Cissé melhor, enquanto a Laranja Mecânica teve bastante dificuldade para criar.

No segundo tempo, Senegal aumentou a carga no campo de ataque. Aos 23, a equipe africana teve uma primeira oportunidade com Dia, que bateu sem tanta força para a defesa de Noppert. Pouco depois, Gana Gueye soltou uma bomba da entrada da área e forçou uma grande defesa do arqueiro holandês.

Aos 38 minutos, Gakpo aproveitou cruzamento de De Jong e, de cabeça, marcou o único gol do duelo. Na sequência, Noppert ainda teve que fazer outra grande defesa, desta vez em chute de Papa Gueye. No último minuto, Klaassen aproveitou rebote de Mendy e deu número finais ao duelo: 2 a 0 para a Holanda.