País de Gales marca depois de 64 anos e busca empate com Estados Unidos

FOTO – FIFA/GETTY IMAGENS

Estados Unidos e País de Gales empataram por 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (21), pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Os americanos largaram na frente do placar, com Weah, e os Dragões empataram com Gareth Bale. A seleção de Gales não marcava um gol em Mundiais desde 1958, quando fez sua última participação.

Os Estados Unidos dominaram todo o primeiro tempo do jogo. Logo aos nove minutos Weah recebeu lançamento pela direita e cruzou na área. O galês Rodon tentou afastar, mas cabeceou contra o próprio gol, e o goleiro Hennessey salvou. Aos dez, após outra boa jogada pelo lado do campo, Sargent cabeceou firme e acertou a trave.

O volume de jogo dos Estados Unidos só foi convertido em gol na reta final da primeira etapa. Aos 35, Pulisic mandou passe na medida para Weah, que invadiu a área e tocou na saída de Hennessey para abrir o placar.

O País de Gales conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo e passou a ter mais posse de bola. Apesar de conseguir controlar melhor a partida, os Dragões tiveram muita dificuldade para chegar com perigo ao gol de Turner.

Aos 18, Harry Wilson levantou a bola na área, e Ben Davies apareceu livre na marca do pênalti para finalizar à queima roupa com a cabeça e obrigar Turner a fazer uma excelente defesa.

Mas a insistência de Gales surtiu efeito. Aos 35, Zimmermann derrubou Bale na área, e o árbitro, sem hesitar, marcou pênalti. O próprio astro galês converteu a cobrança e quebrou uma seca de 64 anos sem gols de seu país em uma Copa do Mundo. A última participação dos Dragões em Mundiais foi em 1958.

O jogo seguiu disputado até o apito final, mas sem alterações no placar. Com o resultado, os dois times somaram um ponto. Gales é o segundo colocado do Grupo B por ter levado menos cartões amarelos do que a seleção americana, que ocupa o terceiro lugar. A Inglaterra é líder, com três pontos, e o Irã, que ainda não pontuou, é o lanterna.

Veja os melhores momentos: