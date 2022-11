Cruzeiro do Sul vacina crianças a partir de 6 meses contra a Covid-19

Por meio de ações das forças de segurança, mais de meia tonelada de maconha, cocaína e derivados, foi apreendida este ano na regional do Vale do Juruá.

A informação é do comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar do Acre, que inclui Cruzeiro do Sul e os outros 4 municípios do Vale do Juruá, tenente coronel Edvan Rogério.

“Foram mais de 600 quilos e isso mostra o quanto as forças policiais e operacionais do Juruá estão trabalhando no combate as drogas. Estamos com operações frequentes nas zonas urbana e rural” , cita.

O militar diz que no tráfico, os criminosos estão sempre buscando burlar a fiscalização para o envio de drogas seja via aérea, terrestre, rios e pelos Correios e por isso, a Polícias estão sempre alertas e atuantes. “Nossas Polícias estão sempre atentas e buscando meios para detectar e interceptar esse transporte de drogas”, destacou o comandante.

Na última sexta-feira, 18, as Polícias Militar e Civil apreenderam na Rodoviária de Cruzeiro do Sul, pouco mais de 10 quilos de cocaína em uma mala que seria enviada em um ônibus para Rio Branco. O dono da droga não foi identificado e ninguém foi preso. A ação foi da Polícia Civil , por meio da DRACO DENARC e da Polícia Militar através do Grupamento de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão. O prejuízo para o mundo do crime foi de R$200.690,00

No último dia 10, uma mulher de 20 anos, M. I. S. S, foi presa na BR-364 com 5,35 quilos de cocaína dentro do ônibus que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

A Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul encontrou a droga com apoio da cadela Tina durante a ação de fiscalização na localidade Acurauau na 364. A cocaína estava na mala da mulher no compartimento de cargas. O prejuízo para o crime foi de R$109.400,00