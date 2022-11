Criminoso ameaça policiais com arma e acaba morto a tiros

O foragido da justiça Adalcimar Oliveira de Almeida, de 28 anos, foi morto com dois tiros na tarde deste domingo, 20, após ameaçar a guarnição da Polícia Militar com uma arma de fogo dentro de uma residência situada na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com o Tenente Ernísio, a guarnição do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), estava fazendo diligências na região, quando avistou Adalcimar com uma arma de fogo. O foragido ao perceber a aproximação do policiais correu, invadiu a residência de um morador, se abrigou por detrás de um banheiro no fundo do quintal e, em posse de uma escopeta, ficou esperando os policiais para tentar feri-los. A guarnição fez um cerco na residência e ao tentar prender Adalcimar, ele reagiu apontando a escopeta para os policiais e foi alvejado a tiros no peito e na cabeça.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local Adalcimar já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito Criminal. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia informou a reportagem do ac24horas que Adalcimar estava foragido da justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, homicídio e receptação.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).