Cronistas comentam esporte no Acre e Weverton na Copa: “a gauchada não vai deixar ele jogar”

O Bar do Vaz, transmitido pelo ac24horas na tarde desta sexta-feira, 18, reuniu alguns dos cronistas mais importantes da trajetória esportiva no Acre. Ao lado do jornalista Roberto Vaz, estiveram Chico Pontes (Blog do Chico), Raimundo Fernandes, cronista esportivo e M. Costa, também cronista.

Durante a conversa, os cronistas expuseram o lamento pela falta de valorização profissional no estado do Acre. “A gente vai perdendo até a esperança por causa de certos políticos. Nosso governador deveria ir ao estádio assistir os jogos, visitar o programa esportivo de uma rádio, se aproximar da área esportiva. Faço um pedido pessoal como profissional, que ele faça isso”, disse Chico, que atua há 40 anos no ramo.

Raimundo Fernandes, representando a Rádio Difusora Acreana, diz que desde o começo do governo tenta fazer um plano para melhorar a qualidade de trabalho dos jornalistas esportivas. “Sempre é brecado esse plano por não incluir a todos. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Mas já temos um projeto bem adiantado pra início do ano que vem, um plano de carreira aos radialistas”.

M. Costa se aposentou em 2016, mas relembra todas as insatisfações ao longo dos anos. “Merecíamos mais. Eu mesmo tenho 38 anos de difusora”.

O assunto Copa do Mundo também foi discutido entre os convidados. Chico Pontes acredita que o goleiro acreano Weverton não conseguirá jogar. “A gauchada não vai deixar”, lamentou.

Assista ao vídeo: