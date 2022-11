PL volta atrás e diz que não vai pedir anulação das eleições

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta 4ª feira (16.nov.2022) que falará com o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, para que a COP de 2025 seja realizada no Brasil.

“Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil, que seja feita na Amazônia”, afirmou durante discurso em painel da Amazônia na COP27, conferência do clima sediada no Egito.

Segundo o petista, as pessoas que defendem a Amazônia precisam conhecer a região. “Na Amazônia tem 2 Estados aptos para receber qualquer conferência internacional, que é o Estado do Amazonas e o Estado do Pará”, disse o presidente eleito olhando para governadores que compareceram ao evento. “Aí vocês discutem entre vocês quem é que tem mais a oferecer do ponto de vista de infraestrutura.”

Lula também falou que fará “o Brasil conviver democraticamente com os seus representantes” por meio de reuniões periódicas com os governadores e prefeitos para acabar com o desmatamento ilegal. “Não dá para evitar queimadas sem falar com os prefeitos”, explicou.

Assista ao pronunciamento de Lula na COP27 (10min04s):

O ex-presidente participou do painel “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, no qual o governador Helder Barbalho (MDB-PA) leu uma carta dos governadores pela Amazônia.

Também estavam presentes:

os governadores: Waldez (PDT-AP) Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO);

os senadores: Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alessandro Vieira (Rede-SE), Eliziane Gama (PPS-MA), Mauro Carvalho (União Brasil-MT), Jean Paul Prates (PT-RN), Katia Abreu (PP-TO);

os deputados federais: Airton Faleiro (PT-PA), Alessandro Molon (PSB-RJ), Joenia Wapichana (Rede-RR), Sônia Guajajara (Psol-SP), Carlos Veras (PT-PE), Rodrigo Augustinho (PSB-SP) e Julio Delgado (PV-MG); a representante da ONU no Brasil, Silvi Rucks; os ex-ministros Fernando Haddad (PT) e Marina Silva (Rede); e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Vital do Rego também estavam presentes, além deputados estaduais, embaixadores e outras autoridades.

O presidente eleito foi convidado para participar da COP27 logo depois de confirmada a sua vitória no 2º turno das eleições.

LULA NA COP27

Na 3ª feira (15.nov), o petista se reuniu a portas fechadas com as autoridades climáticas dos Estados Unidos e da China -respectivamente, John Kerry e Xie Zhen.

Além de Kerry e Zhenhua, Lula também se encontrou com senadores brasileiros na 3ª feira (15.nov) na COP27.

O futuro presidente tem os seguintes compromissos na conferência da ONU para o clima:

4ª feira (16.nov) às 12h15 — faz pronunciamento na área da ONU;

5ª feira (17.nov) às 5h — encontro com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub; e

5ª feira (17.nov) às 10h — encontro com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.

Ele não detalhou o horário em que deve se encontrar com Frans Timmermans nesta 4ª feira (16.nov).

Lula foi ao Egito participar da COP27 a bordo de um avião de José Seripieri Junior, empresário ex-dono da Qualicorp e dono da QSaúde.

Próximo de Lula, Júnior, como é conhecido, foi um dos primeiros donos de empresa a se encontrarem com o então candidato a presidente durante a campanha eleitoral. O jato é do modelo Gulfstream G600 e tem capacidade para transportar 16 pessoas.