Imac terá de explicar lamaceiro que invadiu Igarapé Preto no Juruá

Após a publicação de uma reportagem no ac24horas, o Ministério Público do Estado do Acre solicitou informações sobre as medidas adotadas pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre em relação à situação do Igarapé Preto, que foi tomado pela lama após as chuvas dessa terça-feira, 15.

Além de acompanhar as providências para a contenção de danos ambientais, o MP requer informações sobre a autuação dos responsáveis por parte do IMAC.

Imagens feitas por moradores mostram que a lama escorre de um dispositivo de drenagem em uma parte do igarapé localizado na Rodovia AC-405, onde o Governo do Estado executa obra de duplicação em 11 quilômetros, do bairro Cohab até o aeroporto da cidade.

“O MPAC por meio de uma equipe técnica acompanha o caso e realizou uma diligência no local”, citou o promotor de Justiça Iverson Bueno, titular da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá.

O gestor do IMAC em Cruzeiro do Sul, Esmael Maia, disse que a equipe do Instituto se dirigiu até o local nesta quarta-feira. “Com auxílio das fotos e com base nas gravações enviada estamos analisando os dando causado em loco, e verificando quem de fato está envolvido no ocorrido para se necessário tomar alguma decisão do ocorrido. Os técnicos estão analisando”.

Representantes do governo do Estado e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul estiveram no Igarapé e estão reunidos desde o meio-dia desta quarta para anunciar medidas a serem tomadas com relação ao caso.

O secretário de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Chico Melo, conta que a gestão municipal fez uma obra com muro de contenção, calçada e ciclovia, na primeira etapa da revitalização do balneário com um investimento de quase R$ 10 milhões. Foi esse trecho que cedeu.