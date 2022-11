Igarapé Preto é tomado pela lama em Cruzeiro do Sul

O primeiro domingo do Exame Nacional de Ensino Médio- Enem, é tranquilo em Cruzeiro do Sul, onde 3.426 pessoas fazem as provas em 16 locais.

Entre esses, 589 estudantes das escolas de ensino médio da rede estadual de ensino das zonas urbana e rural fazem o Exame para acessar os cursos superiores.

Estudantes de cidades vizinhas à Cruzeiro fazem as provas do Enem no segundo maior município do Acre. Neurivânia Barbosa, que é de Rodrigues Alves, se deslocou para Cruzeiro do Sul no sábado e dormiu na casa de parentes porque temia ter problemas na travessia da balsa no Rio Juruá e no restante do percurso, por isso não quis correr risco de chegar atrasada.

” Eu estou ansiosa e para evitar problemas eu vim ontem. Não estudei muito porque trabalho. Acho que o tema da redação pode ser ligado à política “, citou

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, coronel Edivan Rogério, diz que a Pm atuou desde a escolta das provas até a segurança nos locais de aplicação em Cruzeiro e municípios da região. ” São 25 policiais empregados na operação Enem. Até agora está tudo dentro da normalidade “, destacou.

Provas do dia 13

45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol, 45 questões de ciências humanas e a redação.

20 de novembro

45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.