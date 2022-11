Binho é anunciado para compor equipe de transição de Lula

Por mais de uma oportunidade, o delegado de Polícia Civil Luís Tonini, titular de Epitaciolândia, uma das duas cidades acreanas – a outra é Brasiléia – que fazem fronteira com a capital do departamento boliviano de Pando, afirmou que a guerra entre facções criminosas na região formada pelos três núcleos urbanos não tem trégua.

Apesar de pequenas, as cidades acreanas estão, proporcionalmente, entre as mais violentas do estado, com base nos registros jornalísticos dos últimos anos. Ainda segundo o delegado Tonini, a falta de fiscalização e controle nas pontes de acesso entre as três cidades estão entre os principais fatores para a situação enfrentada pela segurança pública na região.

Na noite desta segunda-feira (14), mais dois homicídios com as características do enfrentamento de grupos criminosos foram registrados em Brasiléia, no bairro Eldorado. Apenas uma das vítimas foi identificada no local do assassinato, é Laeldo Soares da Silva, de 36 anos de idade. Ele foi morto a tiros junto com uma segunda vítima, após a casa em que estava ser invadida pelos matadores.

Na última sexta-feira (11), o estudante Vágner Carneiro Queiroz, de 19 anos, foi morto a tiros em uma praça pública, momentos depois de ter saído da aula. A vítima ainda estava de farda quando foi perseguida e abatida de maneira inclemente pelos criminosos. Os crimes do tipo já somam dezenas nos últimos meses e ocorrem em meio a troca de ameaças entre grupos rivais por meio de vídeos divulgados pela internet.

As forças de segurança brasileiras têm atuado de maneira especial no combate à criminalidade na região, com a ação de diferentes forças, e muitas prisões e apreensões de armas têm sido feitas. Contudo, o clima na fronteira é de guerra declarada entre as facções criminosas e a regra desse enfrentamento é a tentativa de cooptação ou eliminação física dos membros dos grupos rivais.

Nos últimos dias, circulou vídeo na internet mostrando componentes de uma facção convidando integrantes de outra para “trocar de camisa”. No vídeo, um membro do Comando Vermelho mostra várias armas do tipo pistola e a sigla da facção (CV) com recado para os “alemães do B13 e do PCC” que estão em Cobija para aderirem “ao certo”.

No fim de outubro, o ac24horas consultou o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar dos Santos, sobre a preocupação e ações do governo na região com relação ao aparente agravamento dos episódios envolvendo a ação de grupos criminosos nas cidades da fronteira, mas ele não respondeu ao questionamento.