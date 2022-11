Acre confirma mais um caso suspeito de monkeypox

Apesar de o comércio ter começado a impulsionar a Copa do Mundo tardiamente, o comerciante acreano Kennedy Figueiredo está otimistas com as vendas de produtos e adereços relacionado ao evento.

Ele conta que as vendas de camisa da seleção estão em alta desde a recente campanha eleitoral devido ao adeptos do presidente Jair Bolsonaro terem adotado a camisa da seleção como “farda”.

Após o fim da eleição, Kennedy comemora a chegada da Copa do Mundo. “Não tenho do que reclamar. Vendemos muito durante o período da eleição e agora continuamos vendendo. Vendo até 200 camisas da seleção por semana”, afirma.

Kennedy conta que a proximidade do início da Copa do Catar e da estreia do Brasil as vendas de outros produtos se ampliam. “Vendo de tudo um pouco da seleção, camisa, copo, toalha, chegamos a vender 250 álbuns e até mil figurinhas por semana com o álbum da Copa do Mundo. Por mim, podia ter copa todos os anos”, explica.

Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) no último dia 13 de outubro apontam a expectativa nacional de R$ 1,48 bilhão em vendas relacionadas à Copa do Mundo de 2022, que ocorre a partir do próximo 20 de novembro, no Catar. O aumento em relação às comercializações da Copa de 2018, que ocorreu na Rússia, é de 7,9%, já que, à época, as movimentações chegaram a R$ 1,37 bilhão.

No Acre, a tendência é a mesma, segundo aponta o assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Egídio Garó, que informa que, no estado, a expectativa de vendas está bem maior em relação aos produtos de armarinho.

“Além disso, há de se levar em consideração o fato de a Copa do Mundo estar próxima à Black Friday, que ocorre no próximo dia 25 de novembro. A principal diferença desta para as anteriores é que, na internet por exemplo, as buscas começam três meses antes do Mundial e, em 2022, as compras devem ocorrer mais próximas ao evento”, explica, acrescentando que, mesmo ainda sem a pesquisa em mãos, a esperança é em vendas mais significativas. “Nossa equipe está, neste momento, nas ruas, e em breve, teremos uma pesquisa com números mais precisos quanto ao evento”, afirma.