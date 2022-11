Sindmed/AC contesta direção do hospital de Xapuri sobre médica ter faltado ao plantão

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) emitiu nota de repúdio contra o que chamou de “ataques” efetuados pelo diretor do Hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, Josimar dos Santos, contra a médica Raíssa Ferraz, que foi acusada de faltar ao plantão da última sexta-feira,11, na unidade de saúde, sem apresentar justificativa.

De acordo com o Sindmed, a médica estava impossibilitada de assumir o plantão naquela data por estar doente, tendo a profissional encaminhado atestado médico comprovando o problema de saúde. Ainda segundo o sindicato, “a gestão da unidade de saúde utilizou-se da situação e acusou a trabalhadora de forma vil e covarde”.

No dia dos fatos, o hospital de Xapuri ficou cerca de 13 horas sem a presença de médico plantonista. Por volta do meio-dia, a situação na unidade de saúde era preocupante, segundo os relatos feitos sob a condição de anonimato por familiares de pacientes e servidores consultados pelo ac24horas. O caso mais grave era o de uma grávida que estava apresentando perda de líquido.

Procurado para explicar a situação, o gerente do hospital, enfermeiro Josimar dos Santos, afirmou que o problema estava sendo causado pela falta ao trabalho sem apresentação de justificativa por parte da médica plantonista daquela dia, Raíssa Ferraz, com quem ele disse não ter conseguido contato naquela manhã, apesar de várias tentativas feitas.

“A doutora Raíssa Ferraz não compareceu à unidade e nem justificou com atestado. Não consegui falar com ela e quem tá na escala é o responsável pelo plantão. Tudo o que acontecer é de responsabilidade dela. A gente não compactua com esse tipo de coisa”, disse o diretor no primeiro momento em que foi contatado pela reportagem.

Procurada pela reportagem, a profissional respondeu a mensagem de Whatsapp enviada a ela e disse que estava de atestado médico e que tanto o gerente da unidade hospitalar – Josimar dos Santos – quanto o setor de Recursos Humanos (RH) estavam cientes da situação. No entanto, ela não apresentou comprovação de que havia enviado o documento ao hospital.

“Entendi, mas estou de atestado médico. E Josimar estava ciente, o setor de RH também. Para admiração, é mais fácil culpar o servidor”, disse ela quando foi informada de que a direção do hospital negou que ela tivesse apresentado documento justificando a sua ausência ao plantão médico.

Ao encaminhar a nota de repúdio contra o diretor do hospital, a assessoria de comunicação do Sindmed informou que a médica encaminhou à direção da entidade sindical prints de mensagens trocadas entre ela e uma servidora do RH da unidade comprovando que o atestado médico foi encaminhado previamente. Ela, no entanto, pediu que os prints não fossem divulgados.

“Esta entidade, de forma oportuna, encaminhará o caso à Justiça para buscar a punição por assédio moral, devidamente comprovado, por meio de reportagem. O caso também será encaminhado para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), cobrando, também, abertura de processo administrativo contra Josimar”, diz a nota.

A reportagem voltou a procurar o diretor da unidade hospitalar para falar a respeito das alegações do sindicato e ele disse que o atestado médico apenas foi apresentado pela médica após às 14h26 horas da última sexta-feira, quando o plantão da profissional já se aproximava do fim. A informação foi confirmada por áudio por dois servidores da unidade ligados ao RH.

“Vamos fazer uma nota de esclarecimento à população, à imprensa e às autoridades comprovando que o atestado apresentado pela médica apenas chegou ao conhecimento da unidade por volta das 14h26, tendo sido enviado por whatsapp para um servidor do RH. A demora para ela enviar o documento, foi porque ela estava na estrada, viajando para Porto Velho”, disse Josimar dos Santos.

Josimar também garantiu que a médica não avisou previamente à direção do hospital que não poderia comparecer ao trabalho para que a gerência da unidade pudesse proceder a sua substituição na escala do dia. Segundo ele, a médica poderia apresentar o atestado posteriormente caso comunicasse previamente que não poderia comparecer ao trabalho.

A seguir a íntegra da nota do Sindmed/AC:

Nota de Repúdio

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) repudia os ataques efetuados pelo diretor do Hospital Epaminondas Jacome, de Xapuri, Josimar dos Santos, contra uma médica impossibilitada de assumir o plantão por estar doente. A profissional encaminhou atestado médico comprovando o problema de saúde, mas a gestão da unidade de saúde utilizou-se da situação e acusou a trabalhadora de forma vil e covarde.

Esta entidade, de forma oportuna, encaminhará o caso à Justiça para buscar a punição por assédio moral, devidamente comprovado, por meio de reportagem. O caso também será encaminhado para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), cobrando, também, abertura de processo administrativo contra Josimar.

O Sindmed-AC ainda cobra a ampliação da quantidade de médicos por plantão em Xapuri que deveria prever a possibilidade de intercorrências, evitando a falta de atendimento da população e reduzindo o tempo de espera das pessoas que buscam a unidade.

É injusto transferir para o profissional médico, trabalhador final da cadeia produtiva, a responsabilidade pelo serviço público de saúde, previsto na própria Constituição Federal.

A entidade que defende todos os médicos do Acre ainda cobra a construção de um novo hospital no município para atender de forma adequada todos os xapurienses. A atual estrutura é antiga, oferece riscos à população e aos trabalhadores, necessita manutenção contínua e já não atende mais às necessidades locais.

Rio Branco-AC, 14 de novembro de 2022.

A Diretoria do Sindmed-AC.