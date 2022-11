Campanha Papai Noel dos Correios já está valendo; envie sua cartinha

Em virtude do feriado do Dia da Proclamação da República (15) e da antecipação do feriado do Tratado de Petrópolis do dia 17 para a próxima segunda-feira (14), a Prefeitura de Rio Branco anuncia prorrogação da data do Programa de Recuperação Fiscal (Refis).

O Refis 2022, que estaria previsto para finalizar no dia 14 de novembro, agora foi prorrogado para quarta-feira (16). Dessa forma, estendendo a oportunidade para àqueles que desejam quitar seus débitos.

O diretor de Administração Tributária da Prefeitura, Fabrício Souza, explica que empresas e pessoas físicas que estejam inadimplentes com impostos municipais, terão até 90% de desconto para poderem quitar seus débitos.

“Tributários e não tributários como IPTU, ITBI, ISS, taxas, multas de fiscalizações e de ocupação de patrimônio público, ou seja, qualquer débito que a pessoa tiver com a prefeitura, haverá até 90% de desconto com a adesão ao Refis que encerra no dia 16 de novembro”, explicou.

As negociações podem ser realizadas nos seguintes endereços:

Divisão de Cobrança Administrativa – Rua Rui Barbosa, nº 285, Centro, (68) 3212-7028;

Divisão de Dívida Ativa – Avenida Getúlio Vargas (em frente ao Novo Pronto Socorro), nº 1522, Bosque, (68) 3223-2410;

CAC – OCA, Praça Vermelha – Rua Quintino Bocaiúva, nº 299, Centro, (68) 3215-2438;

CAC – Estação Experimental – Mercado Francisco Marinheiro, Avenida Ceará, nº 4341, Estação Experimental, (68) 3227-7039;

CAC – Sobral – Mercado Luiz Galvez, Estrada da Sobral, Sobral, (68) 3242-2132.

CAC – Quinze – Mercado José Júlio Saldanha Braga, Rua Boulevard Augusto Monteiro, nº 395, Quinze.