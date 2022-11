Homem é quase morto a golpes de terçado e vai parar em estado grave no Pronto-Socorro

As polícias registraram 42 crimes eleitores no Acre durante os dois turnos das eleições deste ano. A maioria foi boca de urna, com 27 ocorrências. A compra de votos teve 12 registros e a violação do sigilo do voto apresentou um caso.

O Acre ainda registrou dois casos de transporte irregular de eleitores e 39 prisões. O número de pessoas detidas foi o 6º maior entre os Estados. No Pará, líder do ranking, 75 pessoas foram presas pelos mais diversos crimes no período eleitoral.

Não foram registrados falta de energia elétrica nos locais de votação e não foi feita nenhuma apreensão de arma mas houve uma ocorrência envolvendo o corpo de bombeiros e a defesa civil. Não há detalhes sobre esse caso.

Um total de 2.842 crimes eleitorais, 663 prisões e R$ 15,7 milhões em valores apreendidos. Esse é o balanço do período de 15 de agosto, quando se iniciou a campanha eleitoral, a 31 de outubro, um dia depois do segundo turno do pleito. Os indicadores são da Operação Eleições 2022, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), em apoio ao trabalho da Justiça Eleitoral nos 26 estados e no Distrito Federal.

Entre os crimes eleitorais que mais tiveram registros estão boca de urna (597), violação ou tentativa de violação de sigilo do voto (345), compra de voto/corrupção eleitoral (271) e desobediência a ordens da Justiça Eleitoral (208). Minas Gerais foi o estado que mais contabilizou crimes de boca de urna e violação ou tentativa de sigilo do voto, com 93 e 56 ocorrências, respectivamente. O crime de compra de voto/corrupção eleitoral teve mais ocorrências no Amapá, com 27 casos.

A ação conjunta das forças de Segurança Pública durante o primeiro e segundo turno das eleições foi acompanhada, em tempo real, do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília. E, nos estados, a partir dos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCEs).