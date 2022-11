Após mais de meio século, Panificadora Rosamélia anuncia que vai fechar as portas

Mesmo após o relatório final do Ministério da Defesa sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme divulgado pelo site oficial da defesa do governo federal, dezenas de apoiadores do presidente da República, candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL), se mantém firmes no protesto em frente ao Comando de Fronteira Acre/ – 4º Batalhão de Infantaria de Selva, 4° BIS, no início da noite desta quinta-feira, 9, acerca do resultado das urnas que proclamou Lula presidente do Brasil no fim de outubro.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota em que diz que “recebeu com satisfação” o relatório do Ministério da Defesa. Segundo ele, está mantida a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

Contudo, ao ac24horas, um dos manifestantes apoiadores ferrenho de Bolsonaro, acredita que as eleições podem ter sido fraudadas. Para ele, os técnicos do TSE dificultaram os trabalhos das forças armadas. “Não repassaram o código fonte e se não repassam o acesso porque não permitiram? Então, só em não repassar esse código, para mim já é uma fraude”, comentou pedindo sigilo na identidade.

Já em contato com um “Bolsonarista” mais radical, que também não revelou o nome para não causar atrito aos colegas de movimento, haja vista que estão orientados a não concederem entrevistas, ele alegou que o relatório das forças armadas dando credibilidade ao sistema eleitoral é um fake news. “Eu não acredito nesse relatório que aponta que não houve fraude. Teve irregularidades sim e precisam ser expostas”, defendeu.

Os manifestantes estão acampados pelo 8° dia consecutivo em frente ao quartel militar pedindo uma intervenção federal para impedir a posse de Lula na presidência da República em 2023, porém, o próprio governo de Jair Bolsonaro já autorizou a tradicional transição de governo.