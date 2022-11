A Marina não joga bola!

A acreana Marina Silva renasceu politicamente ao se eleger deputada federal pelo estado de São Paulo com mais de 230 mil votos. Para coroar a ressurreição, recompôs com Lula, um velho conhecido de outras batalhas pela preservação da vida no Acre e na Amazônia, que se elegeu presidente novamente.

Seu nome é mencionado como futura ministra do Meio Ambiente. É vista pelas nações como um dos maiores ganhos do futuro governo em um mundo à beira do caos apocalíptico previsto no filme Interestelar e discutido concretamente na COP 27 na terra dos faraós, o Egito.

Silva poderá ocupar a pasta ambiental mais fortalecida politicamente, renovando a imagem do país, bem como retirando a condição do Brasil de pária na questão ambiental. Gostando dela ou não, Marina sempre esteve à frente de seu tempo. Ela deveria ser motivo de orgulho para todos os acreanos, mas não joga bola.

Há mais de dois mil anos um jovem rabino judeu disse: “Não há profeta sem honra a não ser entre os seus, entre os de sua própria casa”. Esse judeu não conseguia fazer milagre na sua cidade, Nazaré, mas a culpa não era dele, as pessoas simplesmente não acreditavam que fosse capaz. Faltava- lhes fé.

“Para a ganância, toda a natureza é insuficiente”. (Sêneca)

. Até onde se sabe, apenas o senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado federal Leo de Brito (PT) receberam os prefeitos acreanos que foram tentar liberar emendas antes que a luz dos ministérios do governo Bolsonaro apague.

. Se outro parlamentar federal os receber, que se manifeste!

. O Acre pode lucrar muito com as decisões tomadas pelo governo brasileiro na COP 27 no Egito.

. O crédito carbono é uma realidade!

. Agronegócio com preservação do meio ambiente e da vida é a receita do sucesso no mundo todo.

. O que deve se combater são as ações predatórias e criminosas.

. Colocar a destruição do meio ambiente na conta de Deus é se eximir da responsabilidade de nossas decisões.

. Fácil, né?!

. As viaturas da PF sempre de tanques cheios…

. A diplomação dos eleitos acontece até o dia 15 de dezembro!

. Isto, segundo o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, o “Xandão”, para os bolsonaristas que andam fulos com ele.

. Segundo o Macunaíma, pedir ditadura militar (intervenção que seja) em nome da liberdade é contraditório, uma blasfêmia contra a democracia.

. Haja visto que…deixa pra lá!

. Que Deus receba em seu seio o amigo Gilberto Diniz, que faleceu aos 49 anos, em Brasília, durante uma intervenção cardíaca.

. Diniz foi bancário, deputado estadual por dois mandatos e atualmente exercia a função de vereador em Sena Madureira.

. Depois de uma eleição, a maioria das prefeituras são obrigadas a enxugar as folhas de pagamento.

. Sempre foi assim e sempre será!

. Bom dia!