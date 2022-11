Homem com cirrose é mais um paciente a passar por um transplante de fígado no Acre

Cerca de 40 mil dos 53.754 beneficiários do Programa do Governo Federal Auxílio Brasil em Rio Branco estão ameaçados de ter o benefício suspenso ou até mesmo bloqueado em definitivo. A alerta é da coordenadora do programa Cíntia Martins, que está convocando toda as pessoas ligadas a atualizar os itens exigidos para continuar no programa.

“Quem não estiver com o Cadastro Único atualizado, e outros exigidos, vai ter o pagamento suspenso, podendo até bloqueado de vez”, alertou a coordenadora.

Para receber o Auxílio Brasil, as pessoas são obrigadas a uma série de exigências, dentre as quais de manterem os filhos na escola, a carteira de vacinação atualizada, e as grávidas fazerem o pré-natal. Cerca de 30% dos beneficiários tem como única renda o auxílio dado pelo governo federal, e perdê-lo é mesmo que tirar toda a comida da mesa.

Exigir a atualização do Cadastro Único e dos demais documentos exigidos para o recebimento do benefício foi a maneira encontrada pelas autoridades para forçar com que os pais cuidem da saúde dos filhos e melhore a cobertura vacinal em Rio Branco, que é considerada baixa.

“Convoco todos para fazer o acompanhamento de saúde, tendo em vista que já estamos chegando à segunda vigência e temos alcançado poucas legendas. É necessário que todos cumpram com esse quesito”, disse Cíntia Martins.

A coordenadora alertou que esse acompanhamento de saúde é feito de forma individual, sendo obrigatório a presença de todos os indivíduos cadastrados, e que a ausência pode significar a suspensão ou até o bloqueio do benefício. “Não queremos de forma alguma que isso venha acontecer, concluiu.