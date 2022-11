Governo publica lista dos contemplados no CNH Social

Após prometer na segunda-feira divulgar em uma edição extra do Diário Oficial, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou finalmente nesta terça-feira, 8, a lista com os nomes dos selecionados no Programa CNH Social na modalidade Estudantil.

Os contemplados nesta etapa têm agora dez dias úteis, contados da publicação do edital, para efetivar matrícula nas unidades da autarquia na capital e interior. Aqueles que residem em cidades onde não há representação do Detran devem enviar a documentação exigida no edital para o email [email protected]

A contar desta terça-feira, o candidato selecionado terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para realizar sua matrícula, munido do CPF, Carteira de Identidade ou equivalente e comprovante de endereço. I – O candidato selecionado para o município de Rio Branco deverá comparecer à Unidade de Atendimento de Habilitação, localizada na Avenida Ceará, no 3059, Bairro Jardim Nazle. II – O candidato selecionado para cidades do interior do Estado do Acre deverá comparecer à CIRETRAN de sua localidade; III – O candidato que reside em localidade não contemplada com CIRETRAN deverá encaminhar suas informações conforme citado no caput para endereço de e-mail [email protected] ou, caso prefira, se dirigir a CIRETRAN mais próxima de sua residência.

Prestes a contemplar 27 anos de criação, o Departamento entregou as primeiras carteiras de habilitação do CNH Social ainda no mês de agosto, mas foi preciso interromper as atividades, em respeito à legislação eleitoral. Em sua retomada, foram contemplados desta vez 630 estudantes.

Acesse a lista dos contemplados no Diário Oficial de hoje