Manifestantes mantêm protesto em frente ao 4° BIS mesmo após decisão do ministro Alexandre de Moraes

Centenas de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se mantém firmes nesta segunda-feira, 7, na manifestação em frente ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), em protesto ao resultado das urnas mesmo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) que solicitou a desobstrução imediata de vias públicas pela Polícia Militar do Estado.

O batalhão do Exército recebe manifestantes desde a quarta-feira, 2, onde eles solicitaram uma intervenção militar contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ato considerado antidemocrático e criminoso. Além das intensas reclamações de moradores da região, que alegam perturbação do sossego.

Apesar da decisão, nenhuma via e nem a entrada do 4° BIS se encontra obstruída. A Polícia Militar já esteve no local realizando a patrulha e garantindo a ordem.

Pela determinação, a PM teria poucas horas para a retirada dos manifestantes, Moraes determinou ainda que cada veículo que estiver sendo usado para o bloqueio seja multado em R$ 100 mil. A ordem atende a um pedido do Ministério Público do Acre (MPAC), que alega que a PM está se omitindo a fazer a desobstrução.